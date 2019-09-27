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Номер извещения
ГП933151
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку сервера промышленного PowerEdge R540 ИЯТЛ.466210.119 ДКЗК ф."Dell"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 09:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
Почтовый адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
Контактный телефон
+7 812 603-20-38 доб. 7305
Факс
+7 812 527-38-90
Адрес электронной почты
y.petrakova@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петракова Юлия Электропульт
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Сервер промышленный PowerEdge R540 ИЯТЛ.466210.119 ДКЗК ф."Dell"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Сервер промышленный PowerEdge R540 ИЯТЛ.466210.119 ДКЗК ф."Dell"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933151Дата и время вскрытия заявок Поставка Сервер промышленный PowerEdge R540 ИЯТЛ.466210.119 ДКЗК ф."Dell"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 18:0027.09.2019 18:0027.09.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933151Подведение итогов не позднее Поставка Сервер промышленный PowerEdge R540 ИЯТЛ.466210.119 ДКЗК ф."Dell"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Сервер промышленный PowerEdge R540 ИЯТЛ.466210.119 ДКЗК ф."Dell"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Адрес местонахождения
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
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Документация лота
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