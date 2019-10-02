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Номер извещения
ГП933157
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 09:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Почтовый адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Контактный телефон
+7 952 334-34-29
Факс
+7 342 241-43-01
Адрес электронной почты
gusarova@pngf.com
Ф.И.О. контактного лица
Гусарова Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 08:0002.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933157Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 12:0010.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933157Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Начальная цена
15 423 908,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общий объем поставок = 276 т.: дизельное топливо = 260 т., бензин Аи-92 = 16 т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки зависят от удаленности нефтебаз от расположения грузополучателя: 1. Поставка Товара осуществляется транспортом Покупателя (самовывоз) в случае отдаленности (км) нефтебаз Поставщика в пределах, указанных в п. 1.2. настоящего раздела. 1.2. Базис поставки: самовывоз с нефтебаз Поставщика, расположенных на расстоянии не более 200 (двухсот) километров от следующего населенного пункта: – ХМАО Тюменская область, г. Лянтор. – местонахождение СП-11: Южно-Санлорский участок, планируемое расположение партии: в радиусе 200 км от г. Лянтор. 2. В случае удаления нефтебаз более чем на 200 (двести) километров от указанных населенных пунктов, Поставщик, доставляет Товар собственным или по согласованию с Покупателем арендованным транспортом до места нахождения грузополучателя, при этом стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара. 3. В случае возможности поставки Товара силами Поставщика (при любом отдалении грузополучателя от нефтебаз Поставщика) поставка осуществляется Поставщиком по заявке Покупателя технически исправным автотранспортом Поставщика (бензовозом), оборудованным насосом и переходником для слива топлива (50мм x75мм) и имеющим разрешение на перевозку опасных грузов.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
19.20.21.300
19.20.21.125
19.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
Кол-во: 260
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