Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки зависят от удаленности нефтебаз от расположения грузополучателя: 1. Поставка Товара осуществляется транспортом Покупателя (самовывоз) в случае отдаленности (км) нефтебаз Поставщика в пределах, указанных в п. 1.2. настоящего раздела. 1.2. Базис поставки: самовывоз с нефтебаз Поставщика, расположенных на расстоянии не более 200 (двухсот) километров от следующего населенного пункта: – ХМАО Тюменская область, г. Лянтор. – местонахождение СП-11: Южно-Санлорский участок, планируемое расположение партии: в радиусе 200 км от г. Лянтор. 2. В случае удаления нефтебаз более чем на 200 (двести) километров от указанных населенных пунктов, Поставщик, доставляет Товар собственным или по согласованию с Покупателем арендованным транспортом до места нахождения грузополучателя, при этом стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара. 3. В случае возможности поставки Товара силами Поставщика (при любом отдалении грузополучателя от нефтебаз Поставщика) поставка осуществляется Поставщиком по заявке Покупателя технически исправным автотранспортом Поставщика (бензовозом), оборудованным насосом и переходником для слива топлива (50мм x75мм) и имеющим разрешение на перевозку опасных грузов.Рассчитать логистику >