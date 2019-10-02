Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933157

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Приложение к Техническому заданию (карта)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 952 334-34-29

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    gusarova@pngf.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусарова Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 08:0002.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933157Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2019 12:0010.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933157Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933157Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ (самовывоз) для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    15 423 908,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общий объем поставок = 276 т.: дизельное топливо = 260 т., бензин Аи-92 = 16 т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки зависят от удаленности нефтебаз от расположения грузополучателя: 1. Поставка Товара осуществляется транспортом Покупателя (самовывоз) в случае отдаленности (км) нефтебаз Поставщика в пределах, указанных в п. 1.2. настоящего раздела. 1.2. Базис поставки: самовывоз с нефтебаз Поставщика, расположенных на расстоянии не более 200 (двухсот) километров от следующего населенного пункта: – ХМАО Тюменская область, г. Лянтор. – местонахождение СП-11: Южно-Санлорский участок, планируемое расположение партии: в радиусе 200 км от г. Лянтор. 2. В случае удаления нефтебаз более чем на 200 (двести) километров от указанных населенных пунктов, Поставщик, доставляет Товар собственным или по согласованию с Покупателем арендованным транспортом до места нахождения грузополучателя, при этом стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара. 3. В случае возможности поставки Товара силами Поставщика (при любом отдалении грузополучателя от нефтебаз Поставщика) поставка осуществляется Поставщиком по заявке Покупателя технически исправным автотранспортом Поставщика (бензовозом), оборудованным насосом и переходником для слива топлива (50мм x75мм) и имеющим разрешение на перевозку опасных грузов.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Период поставок: со дня подписания договора до 30.04.2020 г. в течение 3-х (трех) календарных дней с даты подачи заявки Покупателем. Ежемесячно на основании оформленных заявок Сторонами подписывается Спецификация. Авансирование не предусмотрено. 100% оплата в течение 15 календарных дней со дня поставки Товара Покупателю. После предоставления всех отгрузочных документов (счет фактур, товарная накладная, универсальный передаточный документ), паспорта качества и др. подтверждающих документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    19.20.21.125

    Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20.1

    Производство жидкого топлива

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин Аи-92"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Дизельное топливо зимнее"

    Кол-во: 260

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить