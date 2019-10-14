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Номер извещения
ГП933149
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора на поставку светильников светодиодных (УСС12, УСС32)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3227
Факс
Адрес электронной почты
Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Пчелина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос котировок на право заключения договора на поставку светильников светодиодных (УСС12, УСС32)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 17:00 GMT +314.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933149Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок на право заключения договора на поставку светильников светодиодных (УСС12, УСС32)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 17:0014.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933149Дата и время вскрытия заявок Запрос котировок на право заключения договора на поставку светильников светодиодных (УСС12, УСС32)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос котировок на право заключения договора на поставку светильников светодиодных (УСС12, УСС32)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.40.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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