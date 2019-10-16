КО-075-ТМЦ-19 Приобретение автомобиля УАЗ 23638 Pickup для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: Покупатель может осуществить приобретение товара в лизинг, с возможностью перечисления в адрес поставщика 100% предоплаты в рамках договора с лизингодателем, окончательные условия оплаты определяются лизингодателем Условия поставки: Заказчик приобретает Автомобиль в лизинг указанный в Техническом задании Срок поставки продукции – не более 30 дней с даты заключения договора купли-продажи