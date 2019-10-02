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Номер извещения
31908320561
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку картриджей для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продавец поставляет Покупателю картриджи для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, установленные п. 2.1 настоящего договора. Продавец передает Покупателю товар по товарным накладным по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная), счетам-фактурам или универсальному передаточному документу (УПД)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 20:0018.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320561Подведение итогов не позднее Продавец поставляет Покупателю картриджи для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, установленные п. 2.1 настоящего договора. Продавец передает Покупателю товар по товарным накладным по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная), счетам-фактурам или универсальному передаточному документу (УПД)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продавец поставляет Покупателю картриджи для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, установленные п. 2.1 настоящего договора. Продавец передает Покупателю товар по товарным накладным по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная), счетам-фактурам или универсальному передаточному документу (УПД)
Начальная цена
6 220 644,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
124 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка товара осуществляется в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
28.23.26
28.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1426
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