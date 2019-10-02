Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки товара – в соответствии с договором. Доставка товаров Покупателю осуществляется бесплатно, транспортом Продавца в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления заявки (Приложение №2 к настоящему Договору) Продавцу Покупателем, но не позднее 31.08.2020г.. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя в течение действия Договора, ориентировочно 1 раз в квартал. Разгрузка товара осуществляется силами Продавца. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 августа 2020 г.. Оплата товара Покупателем производится не позднее 15 рабочих дней со дня получения Товара, при условии, что все документы (согласно п. 6.1 Договора), являющиеся основанием для расчета с Продавцом, предоставлены Продавцом Покупателю и оформлены надлежащим способом со стороны Продавца. Все платежи за купленный товар производятся Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.