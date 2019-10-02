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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку картриджей для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку картриджей для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320561Дата и время окончания срока приема заявок Продавец поставляет Покупателю картриджи для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, установленные п. 2.1 настоящего договора. Продавец передает Покупателю товар по товарным накладным по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная), счетам-фактурам или универсальному передаточному документу (УПД)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908320561

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку картриджей для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект Договора

    Заявка на участие

    Ценовое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продавец поставляет Покупателю картриджи для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, установленные п. 2.1 настоящего договора. Продавец передает Покупателю товар по товарным накладным по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная), счетам-фактурам или универсальному передаточному документу (УПД)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 20:0018.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320561Подведение итогов не позднее Продавец поставляет Покупателю картриджи для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, установленные п. 2.1 настоящего договора. Продавец передает Покупателю товар по товарным накладным по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная), счетам-фактурам или универсальному передаточному документу (УПД)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продавец поставляет Покупателю картриджи для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, установленные п. 2.1 настоящего договора. Продавец передает Покупателю товар по товарным накладным по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная), счетам-фактурам или универсальному передаточному документу (УПД)

    Начальная цена

    6 220 644,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    124 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка товара осуществляется в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки товара – в соответствии с договором. Доставка товаров Покупателю осуществляется бесплатно, транспортом Продавца в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления заявки (Приложение №2 к настоящему Договору) Продавцу Покупателем, но не позднее 31.08.2020г.. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя в течение действия Договора, ориентировочно 1 раз в квартал. Разгрузка товара осуществляется силами Продавца. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 августа 2020 г.. Оплата товара Покупателем производится не позднее 15 рабочих дней со дня получения Товара, при условии, что все документы (согласно п. 6.1 Договора), являющиеся основанием для расчета с Продавцом, предоставлены Продавцом Покупателю и оформлены надлежащим способом со стороны Продавца. Все платежи за купленный товар производятся Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    28.23.26

    Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23

    Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)"

    Кол-во: 1426

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