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    Главная / Торги / 1051/18.09.19/КО/Э Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗ

    1051/18.09.19/КО/Э Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 15:3017.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933144Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933144

    Уникальный номер закупки

    1051/18.09.19/КО/Э

    Номер закупки

    Наименование закупки

    1051/18.09.19/КО/Э Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 08:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение 1

    Изменение 2

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +34 763 937 899

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 15:30 GMT +317.10.2019 15:3017.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933144Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2019 15:3017.10.2019 15:3017.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933144Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2019 12:0015.11.2019 12:0015.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933144Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.11.201915.11.2019 12:0015.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933144Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗ

    Начальная цена

    366 895,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗ"

    Кол-во: 1

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