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Номер извещения
ГП933144
Уникальный номер закупки
1051/18.09.19/КО/Э
Наименование закупки
1051/18.09.19/КО/Э Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 08:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+34 763 937 899
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 15:30 GMT +317.10.2019 15:3017.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933144Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗСалават
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2019 15:3017.10.2019 15:3017.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933144Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗСалават
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 12:0015.11.2019 12:0015.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933144Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию ГРУ и трубопроводов котла БГМ-35м, об.1900, цех №54 ГХЗ
Начальная цена
366 895,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
33.14.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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