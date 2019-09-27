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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908320857
Уникальный номер закупки
703
Наименование закупки
Поставка крепежа молниезащиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
659315, Российская Федерация, Алтайский край, Бийск, промзона, промзона
Почтовый адрес
659315, Российская Федерация, Алтайский край, Бийск, промзона, промзона
Контактный телефон
+7 3854 39-71-42
Факс
+7 3854 39-71-32
Адрес электронной почты
zakup6@boz.biysk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новохатняя Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Бийск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка крепежа молниезащиты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка крепежа молниезащиты
Начальная цена
185 173,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о проведении редукциона
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
659315, Алтайский край, г. Бийск, ФКП «БОЗ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
659315, Российская Федерация, Алтайский край, Бийск, промзона, промзона
25.11.23.119
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 80
Кол-во: 4
Кол-во: 35
Кол-во: 38
Кол-во: 62
Кол-во: 4
Кол-во: 25
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 35
Кол-во: 2
Кол-во: 130
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 2300
Кол-во: 110
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