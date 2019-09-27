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    Главная / Торги / Поставка крепежа молниезащиты

    Поставка крепежа молниезащиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 05:0027.09.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежа молниезащитыБийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908320857

    Уникальный номер закупки

    703

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка крепежа молниезащиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о проведении редукциона

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ФКП БОЗ

    Юридический адрес

    659315, Российская Федерация, Алтайский край, Бийск, промзона, промзона

    Почтовый адрес

    659315, Российская Федерация, Алтайский край, Бийск, промзона, промзона

    Контактный телефон

    +7 3854 39-71-42

    Факс

    +7 3854 39-71-32

    Адрес электронной почты

    zakup6@boz.biysk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новохатняя Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Бийск

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Закупки и тендеры Металлоконструкции строительные и их части

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка крепежа молниезащиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.201902.10.2019 05:0002.10.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320857Подведение итогов не позднее Поставка крепежа молниезащитыБийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежа молниезащиты

    Начальная цена

    185 173,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о проведении редукциона

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    659315, Алтайский край, г. Бийск, ФКП «БОЗ»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % от стоимости отгруженного Товара в течение 30 дней от даты подписания Покупателем документа о приемке Товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФКП БОЗ
    Все закупки и тендеры ФКП БОЗ

    Адрес местонахождения

    659315, Российская Федерация, Алтайский край, Бийск, промзона, промзона

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соединитель пруток-пруток из горячеоцинкованной стали "

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Соединитель пруток-полоса с разделительной пластиной из горячеоцинкованной стали "

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Скрученный держатель под черепицу,из горячеоцинкованной стали "

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "Фальцевый зажим"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Фасадный держатель прутка диаметр 8мм из горячеоцинкованной стали "

    Кол-во: 35

    "Позиция 6"

    "Полоса горячеоцинкованная 40*4 мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 7"

    "Полоса горячеоцинкованная 25*4 мм"

    Кол-во: 62

    "Позиция 8"

    "Соединитель полоса-полоса с разделительной пластиной из горячеоцинкованной стали"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Скоба держатель полосы"

    Кол-во: 25

    "Позиция 10"

    "Универсальный соединитель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Соединитель круглого проводника "

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Хомут на металлические трубы"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Контрольный соединитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Прямой держатель под черепицу "

    Кол-во: 130

    "Позиция 15"

    "Держатель прутка на водостоке "

    Кол-во: 35

    "Позиция 16"

    "Коньковый держатель "

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Саморез по дереву ГД41"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 18"

    "Пруток-катанка из горячеоцинкованной стали "

    Кол-во: 110

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