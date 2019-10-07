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Номер извещения
31908320840
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностями 78к
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-16
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
Logistika.ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Силкин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностями
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 15:00 GMT +307.10.2019 15:0007.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320840Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностямиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 08:00GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908320840Дата и время вскрытия заявок Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностямиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201908.10.2019 15:0008.10.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908320840Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностямиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 15:0009.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320840Подведение итогов не позднее Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностямиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностями
Начальная цена
17 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложению №3 к конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
32.50
46.69.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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