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    Главная / Торги / Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностями 78к

    Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностями 78к

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 15:0007.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320840Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностямиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908320840

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностями 78к

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 10:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 3 к конкурсной документации

    Приложение № 4 к конкурсной документации

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-16

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    Logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Силкин Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    исследования

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностями

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 15:00 GMT +307.10.2019 15:0007.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320840Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностямиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 08:00GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908320840Дата и время вскрытия заявок Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностямиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.10.201908.10.2019 15:0008.10.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908320840Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностямиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2019 15:0009.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320840Подведение итогов не позднее Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностямиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320840Подведение итогов не позднее Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностямиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 504

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата для исследования функции внешнего дыхания экспертного класса c принадлежностями

    Начальная цена

    17 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложению №3 к конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы производится в рублях Российской Федерации, безналичным расчетом, путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 (Сто) процентной оплаты на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    32.50

    Инструменты и оборудование медицинские

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.8

    Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях"

    Кол-во: 1

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