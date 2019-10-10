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    Главная / Торги / Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании управления АО «Торговый порт Посьет»

    Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании управления АО «Торговый порт Посьет»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 03:3010.10.2019 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320364Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"Хасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908320364

    Уникальный номер закупки

    180-19/ХД/ГПБ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании управления АО «Торговый порт Посьет»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 08:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект Договора

    Проект Система контроля

    Протокол договорной цены

    Регламент по приемке выполненных работ

    Приложение к ТЗ №1

    Закупочная документация

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 221-59-34

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Snezana.Anosova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аносова Снежана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 03:30 GMT +310.10.2019 03:3010.10.2019 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320364Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"Хасанский район

    Подведение итогов не позднее

    09.12.2019 09:0009.12.2019 09:0009.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320364Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"Хасанский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.201909.12.2019 09:0009.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320364Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"

    Начальная цена

    950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    2.2.5.3. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ. 2.2.5.4. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 30 календарных дней со дня подписания документа об оказании услуг по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    68.32.13

    Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    68.32

    Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/554609/name/5e27e8796d33d2.58248218

    22.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет""

    Кол-во: 1

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