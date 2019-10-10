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Номер извещения
31908320364
Уникальный номер закупки
180-19/ХД/ГПБ
Наименование закупки
Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании управления АО «Торговый порт Посьет»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 08:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+7 423 221-59-34
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Snezana.Anosova@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аносова Снежана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
Закупки и тендеры Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
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Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 03:30 GMT +310.10.2019 03:3010.10.2019 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320364Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"Хасанский район
Подведение итогов не позднее
09.12.2019 09:0009.12.2019 09:0009.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320364Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"Хасанский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.12.201909.12.2019 09:0009.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320364Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"Хасанский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтных работ левосторонней 4-х этажной лестничной клетки и вестибюля 1-го этажа в здании Управления порта АО "Торговый порт Посьет"
Начальная цена
950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Торговый порт Посьет», 692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
68.32.13
68.32
Документация лота
Кол-во: 1
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