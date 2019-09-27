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Номер извещения
ГП933177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.09.2019 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-15
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Denis.grabelnikov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Грабельников Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запорная арматура
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933177Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933177Дата и время вскрытия заявок Запорная арматураНерюнгри
Подведение итогов не позднее
28.02.2020 12:0028.02.2020 12:0028.02.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорная арматура
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
114 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 29
Кол-во: 8
Кол-во: 33
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Запорная арматура
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933177Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933177Дата и время вскрытия заявок Запорная арматураНерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 12:0030.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорная арматура
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1454 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 21
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 70
Кол-во: 1160
Запорная арматура
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933177Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933177Дата и время вскрытия заявок Запорная арматураНерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 12:0030.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорная арматура
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
16 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Запорная арматура
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933177Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933177Дата и время вскрытия заявок Запорная арматураНерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 12:0030.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорная арматура
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
79 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 36
Кол-во: 24
Кол-во: 10
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