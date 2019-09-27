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    Главная / Торги / Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933177Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураНерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933177

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    20.09.2019 11:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Проект спецификации

    Проект системы контроля

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-15

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Denis.grabelnikov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грабельников Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    запорная арматура

    Список лотов

    Лот 1

    Запорная арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933177Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933177Дата и время вскрытия заявок Запорная арматураНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2020 12:0028.02.2020 12:0028.02.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202028.02.2020 12:0028.02.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорная арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    114 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 дней с момента поступления партии товара на склад покупателя. Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Обязательное предоставление статуса изготовитель/дилер. Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 120 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка 30с41нж Ду-250 РУ 16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Задвижка 30с41нж Ду-100 РУ 16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Задвижка 30ч6бр Ду-50 РУ-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Задвижка 30ч6бр Ду-80 РУ-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Задвижка 30с41нж Ду-50 РУ 16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Задвижка 30с41нж Ду-150 РУ 16"

    Кол-во: 29

    "Позиция 7"

    "Задвижка 30ч6бр Ду-200 Ру16 (8 отв)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Задвижка 30ч6бр Ду-100 Ру16"

    Кол-во: 33

    "Позиция 9"

    "Задвижка 30ч6бр Ду -150 Ру 16 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Задвижка 30ч6бр Ду -150 Ру 16 "

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Запорная арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933177Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933177Дата и время вскрытия заявок Запорная арматураНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 12:0030.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорная арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1454 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 дней с момента поступления партии товара на склад покупателя. Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Обязательное предоставление статуса изготовитель/дилер. Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 120 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран 11Б27п1 Ду-50 Ру16"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "Вентиль 15 кч 18 п Ду 32 ру16 без маховика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Кран 11б27п Ду-20 Ру 16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Кран 11Б27п Ду-15 Ру 16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Вентиль 15 кч 34 п Ду 25 ру16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Кран 11б27п Ду-20 Ру 16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Вентиль 15 кч 18 п Ду 32 ру16 без маховика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Кран 11Б27п Ду-32 Ру16 "

    Кол-во: 21

    "Позиция 9"

    "Вентиль 15 кч 34 п Ду 25 ру16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Кран 11Б27п Ду-15 Ру 16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Вентиль 15Б3р ДУ-20 РУ 16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Вентиль 15Б3р ДУ-15 РУ 16"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Вентиль 15кч 18п (15кч33п) ДУ 65 ру 16"

    Кол-во: 70

    "Позиция 14"

    "Вентиль 15 кч 18 п Ду 50 ру16"

    Кол-во: 1160

    Лот 3

    Запорная арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933177Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933177Дата и время вскрытия заявок Запорная арматураНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 12:0030.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорная арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    16 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 дней с момента поступления партии товара на склад покупателя. Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Обязательное предоставление статуса изготовитель/дилер. Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 120 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран конусный проходной сальниковый фланцевый 11ч12бк Pу-6,3 ДУ-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кран конусный проходной сальниковый фланцевый 11ч12бк Pу-6,3 ДУ-150"

    Кол-во: 6

    Лот 4

    Запорная арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933177Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933177Дата и время вскрытия заявок Запорная арматураНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 12:0030.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933177Подведение итогов не позднее Запорная арматураНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорная арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    79 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 дней с момента поступления партии товара на склад покупателя. Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Обязательное предоставление статуса изготовитель/дилер. Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 120 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка шиберная 31НЖ80бк Ду 500 "

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Задвижка шиберная 31НЖ980бк Ду 500 с электроприводом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Задвижка шиберная 31НЖ80БК Ду 150 Ру 6.3"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "Задвижка шиберная 31НЖ80БК Ду 100 Ру 6.3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Задвижка шиберная 31НЖ80БК Ду 300 Ру 6.3"

    Кол-во: 10

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    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211049520
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку товара по номенклатурной группе «Арматура трубопроводная», а именно Кранов стальных для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку товара по номенклатурной...
    588728
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    6 977 036
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080643
    Поставка кранов шаровых газовых
    Поставка кранов шаровых газовых
    593533
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    6 076 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211079719
    Поставка регуляторов давления газа
    Поставка регуляторов давления газа
    593354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    895 718
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211077248
    Запрос предложений по отбору организации для поставки арматуры трубопроводной для нужд АО "Газпром газораспределение Рязанская область" (013-СМТС-01-2022)
    Запрос предложений по отбору организации для поставки арматуры трубопроводной для нужд АО...
    593019
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 203 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Маркетинговые исследования № 32211052023
    Поставка кранов шаровых стальных
    Поставка кранов шаровых стальных
    589159
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    571 280
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211075447
    Поставка задвижек газовых клиновых
    Поставка задвижек газовых клиновых
    592581
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 453 503
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211033819
    Поставка арматуры трубопроводной
    Поставка арматуры трубопроводной
    586023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.01.2022 08:59(GMT+03:00)
    2 634 777
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Гарантия на исполнение контракта
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