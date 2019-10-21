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Номер извещения
ГП933140
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оборудование техническими средствами охраны прилегающей территории складских хранилищ ВМ ПАО СНГЕО в п. Красная Глинка (периметральная сигнализация)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 08:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Оборудование техническими средствами охраны прилегающей территории складских хранилищ ВМ ПАО СНГЕО в п. Красная Глинка (периметральная сигнализация)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 10:30 GMT +321.10.2019 10:3021.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933140Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование техническими средствами охраны прилегающей территории складских хранилищ ВМ ПАО СНГЕО в п. Красная Глинка (периметральная сигнализация)Самара
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 10:3021.10.2019 10:3021.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933140Дата и время вскрытия заявок Оборудование техническими средствами охраны прилегающей территории складских хранилищ ВМ ПАО СНГЕО в п. Красная Глинка (периметральная сигнализация)Самара
Подведение итогов не позднее
01.11.2019 15:0001.11.2019 15:0001.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933140Подведение итогов не позднее Оборудование техническими средствами охраны прилегающей территории складских хранилищ ВМ ПАО СНГЕО в п. Красная Глинка (периметральная сигнализация)Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование техническими средствами охраны прилегающей территории складских хранилищ ВМ ПАО СНГЕО в п. Красная Глинка (периметральная сигнализация)
Начальная цена
1 420 506,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
прилегающей территории складских хранилищ ВМ ПАО СНГЕО в п. Красная ГлинкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
43.99.90.190
Документация лота
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