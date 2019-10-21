Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

производится в течение 120 (девяноста) календарных дней, но не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней после предоставления Подрядчиком соответствующих первичных учетных документов и подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2; КС-3. (или иных документов, подтверждающих выполнение работ, услуг, поставку материалов и оборудования).