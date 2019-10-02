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Номер извещения
ГП933139
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обратный клапан Z15 127-0400
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 08:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-40
Факс
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Адрес электронной почты
t.v.ovsyannikova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овсянникова Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обратный клапан Z15 127-0400
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 12:00 GMT +302.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933139Дата и время окончания срока приема заявок Обратный клапан Z15 127-0400Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 12:0002.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933139Дата и время вскрытия заявок Обратный клапан Z15 127-0400Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.11.2019 12:0020.11.2019 12:0020.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933139Подведение итогов не позднее Обратный клапан Z15 127-0400Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обратный клапан Z15 127-0400
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Россия ,Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
32.99.59.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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