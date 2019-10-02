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    Главная / Торги / Магнетрон GLM 5193

    Магнетрон GLM 5193

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933137Дата и время окончания срока приема заявок Магнетрон GLM 5193ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Магнетрон GLM 5193

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 07:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка на тендер

    Договор в редакции ПАО Уралхиммаш

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    t.v.ovsyannikova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овсянникова Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Магнетрон GLM 5193

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 11:00 GMT +302.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933137Дата и время окончания срока приема заявок Магнетрон GLM 5193Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 11:0002.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933137Дата и время вскрытия заявок Магнетрон GLM 5193Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2019 08:0020.11.2019 08:0020.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933137Подведение итогов не позднее Магнетрон GLM 5193Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201920.11.2019 08:0020.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933137Подведение итогов не позднее Магнетрон GLM 5193Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Магнетрон GLM 5193

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620010, Россия ,Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 20-30 КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    72.19.29.190

    Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме биотехнологии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Магнетрон GLM 5193"

    Кол-во: 1

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