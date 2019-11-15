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Номер извещения
ГП933135
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.09.2019 07:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 045
Факс
--
Адрес электронной почты
mashkovka@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Машков Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.11.2019 09:00 GMT +315.11.2019 09:0015.11.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933135Дата и время окончания срока приема заявок Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
15.11.2019 09:0015.11.2019 09:0015.11.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933135Дата и время вскрытия заявок Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
03.02.2020 09:0003.02.2020 09:0003.02.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933135Подведение итогов не позднее Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.02.202003.02.2020 09:0003.02.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933135Подведение итогов не позднее Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию и Рабочей документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, бухта Мучке, мыс Ая, строительная площадка Заказчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
42.21.22.110
Документация лота
Кол-во: 1
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