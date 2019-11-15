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    Главная / Торги / Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).

    Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.11.2019 09:0015.11.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933135Дата и время окончания срока приема заявок Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933135

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    20.09.2019 07:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 045

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mashkovka@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Машков Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    строительство, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.11.2019 09:00 GMT +315.11.2019 09:0015.11.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933135Дата и время окончания срока приема заявок Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    15.11.2019 09:0015.11.2019 09:0015.11.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933135Дата и время вскрытия заявок Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    03.02.2020 09:0003.02.2020 09:0003.02.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933135Подведение итогов не позднее Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202003.02.2020 09:0003.02.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933135Подведение итогов не позднее Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию и Рабочей документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, бухта Мучке, мыс Ая, строительная площадка Заказчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.110

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проектная документация

    31.01.2020

    Анкета

    31.01.2020

    Закупочная документация

    31.01.2020

    Проект Договора

    31.01.2020

    Договор о задатке

    31.01.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/562620/name/5e3500e8aaa176.65413748

    01.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство магистрального водовода и ЛЭП 10 кВ для водоснабжения объекта АО "ВТУ""

    Кол-во: 1

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