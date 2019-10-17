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    Главная / Торги / Поставка автошин легковых зимних для нужд автохозяйства

    Поставка автошин легковых зимних для нужд автохозяйства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 02:0017.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320125Дата и время окончания срока приема заявок Автошины легковые зимние для нужд автохозяйстваХасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908320125

    Уникальный номер закупки

    177-19/ХД/ГПБ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин легковых зимних для нужд автохозяйства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 07:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект Спецификации

    Проект Договора

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 42331 2-03-21 доб. 123

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Snezana.Anosova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аносова Снежана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автошины легковые зимние для нужд автохозяйства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 02:00 GMT +317.10.2019 02:0017.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320125Дата и время окончания срока приема заявок Автошины легковые зимние для нужд автохозяйстваХасанский район

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320125Подведение итогов не позднее Автошины легковые зимние для нужд автохозяйстваХасанский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.12.201916.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908320125Подведение итогов не позднее Автошины легковые зимние для нужд автохозяйстваХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины легковые зимние для нужд автохозяйства

    Начальная цена

    109 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    2.2.5.5. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки товара. 2.2.5.6. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня подписания документа о поставке продукции по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    45.31.11

    Услуги по оптовой торговле резиновыми шинами и камерами для шин

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина легковая зимняя 265/60 R18 а/м Toyota Land Cruiser Prado"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Автошина легковая зимняя 275/70 R16 а/м Toyota Land Cruiser"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Автошина легковая зимняя 215/65 R16 а/м Volkswagen Caravelle "

    Кол-во: 4

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