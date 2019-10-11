проведение работ по «Дооснащению системы позиционирования и аварийного оповещения в части внедрение функции индивидуальной ответственности на головных светильниках СМС-8 при аварийном оповещении» для предприятий ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933134 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки проведение работ по «Дооснащению системы позиционирования и аварийного оповещения в части внедрение функции индивидуальной ответственности на головных светильниках СМС-8 при аварийном оповещении» для предприятий ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс» Юридический адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Почтовый адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Контактный телефон +7 38475 7-28-03 Факс +7 38475 7-22-41 Адрес электронной почты BliznetsTA@uk.mechel.com Ф.И.О. контактного лица Близнец Татьяна Александровна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru