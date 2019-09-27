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Номер извещения
31908319937
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом по маршруту п. Нижний Бестях - г. Якутск для нужд СП №5 АО «Якутскгеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 05:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,
Почтовый адрес
677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1
Контактный телефон
+7 4112 36-81-58
Факс
Адрес электронной почты
KolesovAI@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесов Андрей Иванович
Место рассмотрения предложений
677008, РС (Я), г. Якутск, ул. Билибина 1.
Закупки и тендеры Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом Эта группировка не включает: - погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24.1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом по маршруту п. Нижний Бестях - г. Якутск для нужд СП №5 АО «Якутскгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201927.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908319937Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом по маршруту п. Нижний Бестях - г. Якутск для нужд СП №5 АО «Якутскгеофизика»677008, РС (Я), г. Якутск, ул. Билибина 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом по маршруту п. Нижний Бестях - г. Якутск для нужд СП №5 АО «Якутскгеофизика»
Начальная цена
462 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Часть III. Техническая часть
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Часть III. Техническая частьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
Адрес местонахождения
677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,
677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1
50.40.1
50.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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