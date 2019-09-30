Поставка производственных (коллективных) аптечек, автомобильных аптечек, аптечек для перевозки опасных грузов и станции для промывки глаз для нужд СП №1, 5, 6, 7 для нужд АО «Якутскгеофизика».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908319910 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка производственных (коллективных) аптечек, автомобильных аптечек, аптечек для перевозки опасных грузов и станции для промывки глаз для нужд СП №1, 5, 6, 7 для нужд АО «Якутскгеофизика». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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