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    Главная / Торги / Закупка насосов в соответствии с ТЗ

    Закупка насосов в соответствии с ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:2204.10.2019 10:22Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933131Дата и время окончания срока приема заявок насосыНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933131

    Уникальный номер закупки

    ДКВ-ООиЭП-7.55

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка насосов в соответствии с ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 04:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Проект договора

    Проект спецификации

    Тех.задание Grindex

    Тех. задание 1Д630-125

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-66-97

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    yuliya.malyshkina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышкина Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    насосы

    Список лотов

    Лот 1

    Насосы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 10:22 GMT +304.10.2019 10:2204.10.2019 10:22Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933131Дата и время окончания срока приема заявок насосыНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    12.12.2019 10:0012.12.2019 10:0012.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933131Подведение итогов не позднее насосыНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.12.201912.12.2019 10:0012.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933131Подведение итогов не позднее насосыНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 ед

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РС (Якутия) г. Нерюнгри, ул.Промышленная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    E

    ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос Grindex Mega H205 согласно тех. задания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насос 1Д630-125 (без эл.двигателя) согласно тех. задания"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    11.04.2020 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
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