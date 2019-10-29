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    Главная / Торги / Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"

    Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2019 10:0029.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933130Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933130

    Уникальный номер закупки

    2019-192

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 02:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 2 ТЗ затвор дисковой

    Приложение № 3 ТЗ пневмопривод

    Закупочная документация

    Проект договора разовой поставки

    Приложение № 4 ТЗ шаровой кран

    Приложение № 5 ТЗ шиберно-ножевая задвижка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-85

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Nina.Panenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Паненко Нина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2019 10:00 GMT +329.10.2019 10:0029.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933130Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    29.10.2019 10:0029.10.2019 10:0029.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933130Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933130Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201931.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933130Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОТПРАВКА БАГАЖОМ: ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток). Станция назначения: Улак , Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Шафиков Ринат Рифатович., тел.: 8-914-245-32-33, 8-914-282-98-33. АВТОДОСТАВКА: ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, Зам. генерального директора Гензель Альфред Юрьевич, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru, Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС. Обязательное уточнение способа доставки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Грузополучателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. В течение 30 дней с момента заключения договора и спецификации, срок поставки может быть изменен в зависимости от срока изготовления продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.24

    Инструменты ручные с механизированным приводом

    27.90.3

    Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    26.51.45

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки

    25.73.30

    Инструмент ручной прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Приложение № 5 ТЗ шиберно-ножевая задвижка

    20.09.2019

    Приложение № 4 ТЗ шаровой кран

    20.09.2019

    Приложение № 3 ТЗ пневмопривод

    20.09.2019

    Приложение № 2 ТЗ затвор дисковой

    20.09.2019

    Проект договора разовой поставки

    20.09.2019

    Закупочная документация

    20.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка СМО серии GA DN200, шиберно-ножевая фланцевая с пневммо приводом двухстороннего действия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Выключатель 2P HC+NO SchE XCKJ10541H29 конц. термопласт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Блок BE45-220M03 концевых выключателей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Пневмораспределитель UKCA4/U Waircom"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Пневмопривод ACTREG ACT- 80 R "ADA" радиальный двойного действия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Пневмопривод ACTREG ACT- 200 R"ADA" радиальный двойного действия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Пневмопривод ACTREG ACT- 850 R "ADA" радиальный двойного действия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Затвор ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN(W)-5 Ду80 Ру16 MN-N NBR (нитрил) дисковый межфланцевый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Затвор ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN(W)-5 Ду150 Ру16 MN-N NBR (нитрил) дисковый межфланцевый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Кран JC Fig. 516 (PN 16) DN 150 шаровой поворотный фланцевый"

    Кол-во: 4

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