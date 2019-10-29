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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933130
Уникальный номер закупки
2019-192
Наименование закупки
Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 02:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-85
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Nina.Panenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Паненко Нина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2019 10:00 GMT +329.10.2019 10:0029.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933130Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2019 10:0029.10.2019 10:0029.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933130Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933130Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей на оборудование ОУ (обогатительная установка) фильтр-пресс APN20SL60 для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОТПРАВКА БАГАЖОМ: ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток). Станция назначения: Улак , Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Шафиков Ринат Рифатович., тел.: 8-914-245-32-33, 8-914-282-98-33. АВТОДОСТАВКА: ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, Зам. генерального директора Гензель Альфред Юрьевич, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru, Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС. Обязательное уточнение способа доставки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
28.24
27.90.3
27.90
26.51.45
25.73.30
G
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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