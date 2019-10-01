Закупка гидравлики, пневматики, инструмента и металлических заготовок

Запрос ценовых котировок на закупку гидравлики, пневматики, инструмента и мет. заготовок

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Запрос ценовых котировок на закупку гидравлики, пневматики, инструмента и мет. заготовок

Цена договора и требования к обеспечению

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Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика. Условия и срок поставки продукции: на 2019г. объемы ориентировочные, закупка согласно заявке и осуществляется в сроки, согласованные с Заказчиком.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место поставки г. Орск пр. Мира 12. Рассчитать логистику >

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 2" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 3" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 4" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 5" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 6" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 4

"Позиция 7" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 7

"Позиция 8" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 9" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 6

"Позиция 10" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 11" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 16

"Позиция 12" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 24

"Позиция 13" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 14" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 10

"Позиция 15" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 10

"Позиция 16" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 17" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 18" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 19" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 40

"Позиция 20" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 21" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 3

"Позиция 22" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 10

"Позиция 23" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 24" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 25" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 4

"Позиция 26" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 8

"Позиция 27" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 28" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 26

"Позиция 29" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 30" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 3

"Позиция 31" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 32" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 33" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 34" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 35" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 4

"Позиция 36" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 37" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 38" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 39" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 4

"Позиция 40" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 42

"Позиция 41" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 8

"Позиция 42" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 11

"Позиция 43" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 44" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 45" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 46" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 6

"Позиция 47" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 3

"Позиция 48" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 3

"Позиция 49" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 50" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 8

"Позиция 51" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 52" "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ" Кол-во: 2

"Позиция 53" "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ" Кол-во: 100

"Позиция 54" "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ" Кол-во: 10

"Позиция 55" "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ" Кол-во: 10

"Позиция 56" "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ" Кол-во: 10

"Позиция 57" "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ" Кол-во: 4

"Позиция 58" "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ" Кол-во: 10

"Позиция 59" "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ" Кол-во: 10

"Позиция 60" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 300

"Позиция 61" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 200

"Позиция 62" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 63

"Позиция 63" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 79

"Позиция 64" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 39

"Позиция 65" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 39

"Позиция 66" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 67" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 68" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 69" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 70" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 71" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 3

"Позиция 72" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 6

"Позиция 73" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 74" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 75" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 76" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 300

"Позиция 77" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 50

"Позиция 78" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 1

"Позиция 79" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 80" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 2

"Позиция 81" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 8

"Позиция 82" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 4

"Позиция 83" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 4

"Позиция 84" "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ" Кол-во: 8

"Позиция 85" "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ" Кол-во: 4

"Позиция 86" "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ" Кол-во: 24

"Позиция 87" "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ" Кол-во: 20

"Позиция 88" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 1

"Позиция 89" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 2

"Позиция 90" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 3

"Позиция 91" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 2

"Позиция 92" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 1

"Позиция 93" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 1

"Позиция 94" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 1

"Позиция 95" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 1

"Позиция 96" "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ" Кол-во: 1

"Позиция 97" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 98" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 3

"Позиция 99" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 100" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 101" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 102" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 6

"Позиция 103" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 7

"Позиция 104" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 105" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 106" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 107" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 108" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 5

"Позиция 109" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 2

"Позиция 110" "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Кол-во: 10

"Позиция 111" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 8

"Позиция 112" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 5

"Позиция 113" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 25

"Позиция 114" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 25

"Позиция 115" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 24

"Позиция 116" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 3

"Позиция 117" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 101

"Позиция 121" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 27

"Позиция 122" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 6

"Позиция 123" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 25

"Позиция 124" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 100

"Позиция 125" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 40

"Позиция 126" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 6

"Позиция 127" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 6

"Позиция 128" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 2

"Позиция 130" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 2

"Позиция 133" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 10

"Позиция 135" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 3

"Позиция 137" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 5

"Позиция 138" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 2

"Позиция 139" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 12

"Позиция 140" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 2

"Позиция 141" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Продукция межотраслевых производств прочая" Кол-во: 4

"Позиция 143" "Продукция межотраслевых производств прочая" Кол-во: 2

"Позиция 144" "Продукция межотраслевых производств прочая" Кол-во: 156

"Позиция 145" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 3

"Позиция 147" "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты" Кол-во: 60

"Позиция 149" "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты" Кол-во: 50

"Позиция 150" "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты" Кол-во: 20

"Позиция 151" "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты" Кол-во: 35

"Позиция 152" "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты" Кол-во: 60

"Позиция 153" "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты" Кол-во: 60

"Позиция 154" "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты" Кол-во: 40