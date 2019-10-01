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    Главная / Торги / Закупка гидравлики, пневматики, инструмента и металлических заготовок

    Закупка гидравлики, пневматики, инструмента и металлических заготовок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 13:0001.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933142Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку гидравлики, пневматики, инструмента и мет. заготовокОрскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933142

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка гидравлики, пневматики, инструмента и металлических заготовок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 00:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор типовой

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-20

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    A.Rossihina@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Россихина Алена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на закупку гидравлики, пневматики, инструмента и мет. заготовок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 13:00 GMT +301.10.2019 13:0001.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933142Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку гидравлики, пневматики, инструмента и мет. заготовокОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 13:0001.10.2019 13:0001.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933142Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на закупку гидравлики, пневматики, инструмента и мет. заготовокОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.201902.10.2019 16:3002.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933142Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на закупку гидравлики, пневматики, инструмента и мет. заготовокОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на закупку гидравлики, пневматики, инструмента и мет. заготовок

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка согласно заявке Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки г. Орск пр. Мира 12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика. Условия и срок поставки продукции: на 2019г. объемы ориентировочные, закупка согласно заявке и осуществляется в сроки, согласованные с Заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.120

    Задвижки

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор типовой

    20.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 26

    "Позиция 29"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 42

    "Позиция 41"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 43"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОВЫЕ И БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 61"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 63

    "Позиция 63"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 79

    "Позиция 64"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 39

    "Позиция 65"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 39

    "Позиция 66"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 77"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 82"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 87"

    "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 104"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 25

    "Позиция 114"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 25

    "Позиция 115"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 24

    "Позиция 116"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 101

    "Позиция 121"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 27

    "Позиция 122"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 25

    "Позиция 124"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 100

    "Позиция 125"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 126"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 127"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 135"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 140"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Продукция межотраслевых производств прочая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Продукция межотраслевых производств прочая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Продукция межотраслевых производств прочая"

    Кол-во: 156

    "Позиция 145"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Элементы для арматуры промышленной трубопроводной, элементы для защиты, изоляции трубопроводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты"

    Кол-во: 60

    "Позиция 149"

    "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты"

    Кол-во: 50

    "Позиция 150"

    "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты"

    Кол-во: 35

    "Позиция 152"

    "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты"

    Кол-во: 60

    "Позиция 153"

    "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты"

    Кол-во: 60

    "Позиция 154"

    "Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты"

    Кол-во: 40

    "Позиция 155"

    "ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 2

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