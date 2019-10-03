www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933124
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по транспортировке генеральных и навалочных грузов ООО «Обский СПГ» морским транспортом из порта Архангельск в порт Сабетта и в обратном направлении
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
19.09.2019 19:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Почтовый адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Контактный телефон
+7 495 982-51-33 доб. 21039
Факс
+7 495 982-51-33
Адрес электронной почты
Violetta.Tiapkina@olng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тяпкина Виолетта Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по транспортировке генеральных и навалочных грузов ООО «Обский СПГ» морским транспортом из порта Архангельск в порт Сабетта и в обратном направлении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 12:00 GMT +303.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933124Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортировке генеральных и навалочных грузов ООО «Обский СПГ» морским транспортом из порта Архангельск в порт Сабетта и в обратном направленииМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 12:0003.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933124Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по транспортировке генеральных и навалочных грузов ООО «Обский СПГ» морским транспортом из порта Архангельск в порт Сабетта и в обратном направленииМосква
Подведение итогов не позднее
30.01.2020 22:0030.01.2020 22:0030.01.2020 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933124Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке генеральных и навалочных грузов ООО «Обский СПГ» морским транспортом из порта Архангельск в порт Сабетта и в обратном направленииМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.01.202030.01.2020 22:0030.01.2020 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933124Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке генеральных и навалочных грузов ООО «Обский СПГ» морским транспортом из порта Архангельск в порт Сабетта и в обратном направленииМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортировке генеральных и навалочных грузов ООО «Обский СПГ» морским транспортом из порта Архангельск в порт Сабетта и в обратном направлении
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБСКИЙ ГХК
Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
50.4
50.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.