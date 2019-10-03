Оказание услуг по транспортировке генеральных и навалочных грузов ООО «Обский СПГ» морским транспортом из порта Архангельск в порт Сабетта и в обратном направлении

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933124 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по транспортировке генеральных и навалочных грузов ООО «Обский СПГ» морским транспортом из порта Архангельск в порт Сабетта и в обратном направлении Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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