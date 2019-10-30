Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Постоплата 100% после предоставления закрывающих документов. Полная география аптек на нашем сайте https://www.rigla.ru/pharmacies/. Распределение будет осуществляться кустами для оптимизации логистики . Необходимо просчитать тариф за 1 м2 площади , он должен быть одинаков по всем объектам в зависимости от градации согласно ТЗ. Обязательно наличие в штате производственного персонала !