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    Главная / Торги / Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории аптечной сети Ригла Московского региона

    Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории аптечной сети Ригла Московского региона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2019 17:0030.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933119Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933119

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории аптечной сети Ригла Московского региона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 19:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Список документов для проверки юридического лица

    График уборки

    Техническое задание

    ГП933119_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Юридический адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Почтовый адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 231-16-97 доб. 2361

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    SV_GONCHAROVA@rigla.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Светлана Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    клининг

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2019 17:00 GMT +330.10.2019 17:0030.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933119Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.11.2019 23:5923.11.2019 23:5923.11.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933119Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.11.201923.11.2019 23:5923.11.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933119Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Рамочный договор сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией. На время захода дается порядка 20 аптек , далее объем будет увеличиваться до 200 объектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата 100% после предоставления закрывающих документов. Полная география аптек на нашем сайте https://www.rigla.ru/pharmacies/. Распределение будет осуществляться кустами для оптимизации логистики . Необходимо просчитать тариф за 1 м2 площади , он должен быть одинаков по всем объектам в зависимости от градации согласно ТЗ. Обязательно наличие в штате производственного персонала !
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Ригла»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Адрес местонахождения

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    81.2

    Услуги по чистке и уборке

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    19.09.2019

    График уборки

    19.09.2019

    Список документов для проверки юридического лица

    27.12.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/570604/name/5e4266e6068210.32535259

    11.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Итоговое коммерческое предложение согласно ТЗ (указать сумму )"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Прием заявок:
    23.03.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Москва
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