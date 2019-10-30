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Номер извещения
ГП933119
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории аптечной сети Ригла Московского региона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 19:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Почтовый адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Контактный телефон
+7 495 231-16-97 доб. 2361
Факс
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Адрес электронной почты
SV_GONCHAROVA@rigla.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Светлана Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2019 17:00 GMT +330.10.2019 17:0030.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933119Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области Москва
Подведение итогов не позднее
23.11.2019 23:5923.11.2019 23:5923.11.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933119Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.11.201923.11.2019 23:5923.11.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933119Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории в аптечных сетях компании «Ригла», «Будь Здоров», «Живика» (бренд) в г. Москва и Московской области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Рамочный договор сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией. На время захода дается порядка 20 аптек , далее объем будет увеличиваться до 200 объектов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
81.2
Документация лота
Кол-во: 1
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