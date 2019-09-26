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Номер извещения
ГП933112
Уникальный номер закупки
60-М-ОЗП/19
Наименование закупки
Открытый запрос предложений № 60-М-ОЗП/19 на право заключения договора выполнения работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 18:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
Почтовый адрес
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
Контактный телефон
+7 499 940-33-71 доб. 170
Факс
+7 499 940-33-71
Адрес электронной почты
o.rogozhin@tsk-m.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козловский Игорь Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ГЭС-1 – филиале ПАО «Мосэнерго».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933112Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ГЭС-1 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 10:0026.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933112Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ГЭС-1 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933112Подведение итогов не позднее Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ГЭС-1 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933112Подведение итогов не позднее Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ГЭС-1 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ГЭС-1 – филиале ПАО «Мосэнерго».
Начальная цена
1 255 846,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
43.22.12.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-9 – филиале ПАО «Мосэнерго».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933112Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-9 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 10:0026.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933112Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-9 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933112Подведение итогов не позднее Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-9 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933112Подведение итогов не позднее Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-9 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-9 – филиале ПАО «Мосэнерго».
Начальная цена
2 654 515,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
43.22.12.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933112Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 10:0026.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933112Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933112Подведение итогов не позднее Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933112Подведение итогов не позднее Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ (строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, авторский надзор) для создания среднего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго».
Начальная цена
2 551 694,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
43.22.12.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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