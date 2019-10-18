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Номер извещения
ГП933111
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в следующем составе: - Земельный участок, площадь 2312 кв. м, расположенный по адресу: ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Заводская, д.14; - нежилое здание: производственно-технический корпус, назначение: производственное, общая площадь 434,6 кв. м; - металлический забор, 138 п.м, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, литера - Д; - объекты движимого имущества. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 18:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО Земельный участок, площадь: 2 312 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Заводская, дом 14. Инвентарный номер: 000.0000459 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010 1. Нежилое здание: Производственно-технический корпус, назначение: производственное, 2-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 434,6 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, Литера - Д. Год постройки: 1986 Инвентарный номер: 000.0000178 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010:71:136:001:002775330 3. Металлический забор, 138 п.м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1 Инвентарный номер: 000.0000295 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Автоподъемник электромеханический, инвентарный номер: 000.0000251 2. Беспроводная телефонная сеть, инвентарный номер: 000.0000652 3. Котел электрический Eleko, инвентарный номер: 000.0000651 4. Охранно-пожарная сигнализация, инвентарный номер: 000.0000858 5. Система видеонаблюдения здания, инвентарный номер: 000.0000859
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933111Подведение итогов не позднее НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО Земельный участок, площадь: 2 312 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Заводская, дом 14. Инвентарный номер: 000.0000459 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010 1. Нежилое здание: Производственно-технический корпус, назначение: производственное, 2-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 434,6 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, Литера - Д. Год постройки: 1986 Инвентарный номер: 000.0000178 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010:71:136:001:002775330 3. Металлический забор, 138 п.м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1 Инвентарный номер: 000.0000295 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Автоподъемник электромеханический, инвентарный номер: 000.0000251 2. Беспроводная телефонная сеть, инвентарный номер: 000.0000652 3. Котел электрический Eleko, инвентарный номер: 000.0000651 4. Охранно-пожарная сигнализация, инвентарный номер: 000.0000858 5. Система видеонаблюдения здания, инвентарный номер: 000.0000859Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО Земельный участок, площадь: 2 312 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Заводская, дом 14. Инвентарный номер: 000.0000459 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010 1. Нежилое здание: Производственно-технический корпус, назначение: производственное, 2-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 434,6 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, Литера - Д. Год постройки: 1986 Инвентарный номер: 000.0000178 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010:71:136:001:002775330 3. Металлический забор, 138 п.м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1 Инвентарный номер: 000.0000295 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Автоподъемник электромеханический, инвентарный номер: 000.0000251 2. Беспроводная телефонная сеть, инвентарный номер: 000.0000652 3. Котел электрический Eleko, инвентарный номер: 000.0000651 4. Охранно-пожарная сигнализация, инвентарный номер: 000.0000858 5. Система видеонаблюдения здания, инвентарный номер: 000.0000859
Начальная цена
13 395 627,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 116 302,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
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Документация лота
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