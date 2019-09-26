Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений № 59-М-ОЗП/19 на право заключения договора выполнения работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»

    Открытый запрос предложений № 59-М-ОЗП/19 на право заключения договора выполнения работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933110Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933110

    Уникальный номер закупки

    59-М-ОЗП/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений № 59-М-ОЗП/19 на право заключения договора выполнения работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 18:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71 доб. 170

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    o.rogozhin@tsk-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козловский Игорь Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933110Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 10:0026.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933110Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933110Подведение итогов не позднее Выполнение работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933110Подведение итогов не позднее Выполнение работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»

    Начальная цена

    1 347 055,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.160

    Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ (авторский надзор, проведение экспертизы промышленной безопасности ПСД) для создания нижнего уровня на объекте: «Техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-12 - филиале ПАО «Мосэнерго»"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить