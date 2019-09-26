Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.

    Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933108Дата и время окончания срока приема заявок Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.КулебакиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 18:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические характеристики

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Юридический адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Почтовый адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Контактный телефон

    +7 920 075-00-03

    Факс

    +7 495 788-52-24

    Адрес электронной почты

    kochetkov@aquanika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочетков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Кулебаки

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 15:00 GMT +326.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933108Дата и время окончания срока приема заявок Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.Кулебаки

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 15:0026.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933108Дата и время вскрытия заявок Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.Кулебаки

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 13:0030.09.2019 13:0030.09.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933108Подведение итогов не позднее Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.Кулебаки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 13:0030.09.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933108Подведение итогов не позднее Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.Кулебаки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Адрес местонахождения

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21

    Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или более видами транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "фургон изотермический"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013007
    Поставка морских сухогрузных контейнеров длиной двадцать футов (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1 и 6.9.2 / Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 96.0 от 1331-1426 км Ду 1400) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка морских сухогрузных контейнеров длиной двадцать футов (МГ Сила Сибири Лупинги Этап...
    588263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013825
    Поставка морского контейнера б/у для объекта "КС-4 "Воркутинская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта"
    Поставка морского контейнера б/у для объекта "КС-4 "Воркутинская". КЦ-2" в составе стройки...
    591630
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013824
    Поставка морского контейнера б/у для объекта "КС-4 "Воркутинская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта"
    Поставка морского контейнера б/у для объекта "КС-4 "Воркутинская". КЦ-2" в составе стройки...
    591630
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить