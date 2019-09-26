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Номер извещения
ГП933108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 920 075-00-03
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
kochetkov@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Кочетков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Кулебаки
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Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 15:00 GMT +326.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933108Дата и время окончания срока приема заявок Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.Кулебаки
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 15:0026.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933108Дата и время вскрытия заявок Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.Кулебаки
Подведение итогов не позднее
30.09.2019 13:0030.09.2019 13:0030.09.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933108Подведение итогов не позднее Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.Кулебаки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа изотермического фургона, предназначенного для установки на автомашину Peugeot Boxer.
Начальная цена
100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
29.20.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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