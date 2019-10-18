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Номер извещения
ГП933107
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в следующем составе: - встроенное нежилое помещение, общей площадью 290,7 кв. м, с объектами движимого имущества, расположенное по адресу: ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Рабочая, 41; - движимое имущество. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: 1. Встроенное нежилое помещение, общей площадью 290,7 кв.м, расположено на 1 этаже и в подвале 5-этажного жилого дома. Год постройки: 2003 Инвентарный номер: 000.0000294. Кадастровый (или условный) номер 86:09:10:00072:000/71/136/001/002771640/0001/20117:0001 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: 1. Видеодомофон DPV-4 HP, инвентарный номер: 000.0000332 2. Кондиционер SAMSUNG, инвентарный номер: 000.0000231 3. Кондиционер SANYO, инвентарный номер: 000.0000594 4. Кондиционер SANYO, инвентарный номер: 000.0000595 5. Кондиционер SANYO, инвентарный номер: 000.0000596 6. Кондиционер RAS 14 «Hitachi», инвентарный номер: 000.0000730 7. Кондиционер RAS 14 «Hitachi», инвентарный номер: 000.0000729 8. Охранно-пожарная сигнализация, инвентарный номер: 000.0000995 9. Система видеонаблюдения, инвентарный номер: 000.0001029 10. Система водоснабжения, инвентарный номер: 000.0000420 11. Система контроля и управления доступом, инвентарный номер: 000.0001030
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933107Подведение итогов не позднее НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: 1. Встроенное нежилое помещение, общей площадью 290,7 кв.м, расположено на 1 этаже и в подвале 5-этажного жилого дома. Год постройки: 2003 Инвентарный номер: 000.0000294. Кадастровый (или условный) номер 86:09:10:00072:000/71/136/001/002771640/0001/20117:0001 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: 1. Видеодомофон DPV-4 HP, инвентарный номер: 000.0000332 2. Кондиционер SAMSUNG, инвентарный номер: 000.0000231 3. Кондиционер SANYO, инвентарный номер: 000.0000594 4. Кондиционер SANYO, инвентарный номер: 000.0000595 5. Кондиционер SANYO, инвентарный номер: 000.0000596 6. Кондиционер RAS 14 «Hitachi», инвентарный номер: 000.0000730 7. Кондиционер RAS 14 «Hitachi», инвентарный номер: 000.0000729 8. Охранно-пожарная сигнализация, инвентарный номер: 000.0000995 9. Система видеонаблюдения, инвентарный номер: 000.0001029 10. Система водоснабжения, инвентарный номер: 000.0000420 11. Система контроля и управления доступом, инвентарный номер: 000.0001030 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: 1. Встроенное нежилое помещение, общей площадью 290,7 кв.м, расположено на 1 этаже и в подвале 5-этажного жилого дома. Год постройки: 2003 Инвентарный номер: 000.0000294. Кадастровый (или условный) номер 86:09:10:00072:000/71/136/001/002771640/0001/20117:0001 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: 1. Видеодомофон DPV-4 HP, инвентарный номер: 000.0000332 2. Кондиционер SAMSUNG, инвентарный номер: 000.0000231 3. Кондиционер SANYO, инвентарный номер: 000.0000594 4. Кондиционер SANYO, инвентарный номер: 000.0000595 5. Кондиционер SANYO, инвентарный номер: 000.0000596 6. Кондиционер RAS 14 «Hitachi», инвентарный номер: 000.0000730 7. Кондиционер RAS 14 «Hitachi», инвентарный номер: 000.0000729 8. Охранно-пожарная сигнализация, инвентарный номер: 000.0000995 9. Система видеонаблюдения, инвентарный номер: 000.0001029 10. Система водоснабжения, инвентарный номер: 000.0000420 11. Система контроля и управления доступом, инвентарный номер: 000.0001030
Начальная цена
11 119 812,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
926 651,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
68
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