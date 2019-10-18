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Номер извещения
ГП933105
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса, расположенного по адресу: Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, ул. Остравская, д. 1. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 17:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Земельный участок 1 200 кв. м по адресу: Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, ул. Остравская, д. 1 Инвентарный номер: 26.1256 Кадастровый (или условный) номер 86:22:10:0010001:83 2. Административное здание, назначение: нежилое, 2 эт с мансардой(подземных этаж-цокольный эт) Югорск Инвентарный номер: 26.1198 3. Гараж (Литера Б) Югорск Инвентарный номер: 0120-01.0002532 4. Хозяйственная постройка (Литера В) Югорск 57,9 кв. м. Инвентарный номер: 0120-01.0002530 5. Хозяйственная постройка (Литера Г) Югорск 102,5 кв. м. Инвентарный номер: 0120-01.0002531 6. Замощение территории (Литера Е) Югорск Инвентарный номер: 0130-01.00686 7. Капитальное ограждение (Литера Д) Югорск Инвентарный номер: 0130-01.00687 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Компьютерная сеть, инвентарный номер: 26.1255 2. Котел PROTHERM 60 PLO, инвентарный номер: 0140-01.0009773 3. Система кондиционирования, инвентарный номер: 26.1253 4. Система пожаротушения (ОПС), инвентарный номер: 26.1252 5. Телефонная сеть, инвентарный номер: 26.1254
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933105Подведение итогов не позднее НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Земельный участок 1 200 кв. м по адресу: Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, ул. Остравская, д. 1 Инвентарный номер: 26.1256 Кадастровый (или условный) номер 86:22:10:0010001:83 2. Административное здание, назначение: нежилое, 2 эт с мансардой(подземных этаж-цокольный эт) Югорск Инвентарный номер: 26.1198 3. Гараж (Литера Б) Югорск Инвентарный номер: 0120-01.0002532 4. Хозяйственная постройка (Литера В) Югорск 57,9 кв. м. Инвентарный номер: 0120-01.0002530 5. Хозяйственная постройка (Литера Г) Югорск 102,5 кв. м. Инвентарный номер: 0120-01.0002531 6. Замощение территории (Литера Е) Югорск Инвентарный номер: 0130-01.00686 7. Капитальное ограждение (Литера Д) Югорск Инвентарный номер: 0130-01.00687 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Компьютерная сеть, инвентарный номер: 26.1255 2. Котел PROTHERM 60 PLO, инвентарный номер: 0140-01.0009773 3. Система кондиционирования, инвентарный номер: 26.1253 4. Система пожаротушения (ОПС), инвентарный номер: 26.1252 5. Телефонная сеть, инвентарный номер: 26.1254Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Земельный участок 1 200 кв. м по адресу: Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, ул. Остравская, д. 1 Инвентарный номер: 26.1256 Кадастровый (или условный) номер 86:22:10:0010001:83 2. Административное здание, назначение: нежилое, 2 эт с мансардой(подземных этаж-цокольный эт) Югорск Инвентарный номер: 26.1198 3. Гараж (Литера Б) Югорск Инвентарный номер: 0120-01.0002532 4. Хозяйственная постройка (Литера В) Югорск 57,9 кв. м. Инвентарный номер: 0120-01.0002530 5. Хозяйственная постройка (Литера Г) Югорск 102,5 кв. м. Инвентарный номер: 0120-01.0002531 6. Замощение территории (Литера Е) Югорск Инвентарный номер: 0130-01.00686 7. Капитальное ограждение (Литера Д) Югорск Инвентарный номер: 0130-01.00687 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Компьютерная сеть, инвентарный номер: 26.1255 2. Котел PROTHERM 60 PLO, инвентарный номер: 0140-01.0009773 3. Система кондиционирования, инвентарный номер: 26.1253 4. Система пожаротушения (ОПС), инвентарный номер: 26.1252 5. Телефонная сеть, инвентарный номер: 26.1254
Начальная цена
15 909 270,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 325 773,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
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Документация лота
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