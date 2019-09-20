www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933102
Уникальный номер закупки
19-09-19
Наименование закупки
предоставление такелажных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 343 270-10-59
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
IDemesinova@uralmash-ngo.com
Ф.И.О. контактного лица
Демесинова Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление такелажных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2019 12:00 GMT +320.09.2019 12:0020.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933102Дата и время окончания срока приема заявок предоставление такелажных услугМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2019 12:0020.09.2019 12:0020.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933102Дата и время вскрытия заявок предоставление такелажных услугМосква
Подведение итогов не позднее
20.12.2019 18:0020.12.2019 18:0020.12.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933102Подведение итогов не позднее предоставление такелажных услугМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление такелажных услуг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
52.21.1
H
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.