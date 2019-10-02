Лот 1

1. Нежилое здание контрольно-технического пункта, назначение: нежилое, общей площадью, 42,2 кв. м, инвентарный номер: 04:409:002:001343470:0002, этажность: 1, в т.ч. подземных: 0, кадастровый номер: 24:46:0000000:332, расположено по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, проезд Нижний 10/1; 2. Нежилое здание гаража-класса, назначение: нежилое, общей площадью, 332 кв. м, инвентарный номер: 04:409:002:001343470:0005, этажность: 1, в т.ч. подземных: 0, кадастровый номер: 24:46:0203001:237, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, проезд Нижний 10/4