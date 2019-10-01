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    Главная / Торги / Поставка опорно-ригельной части (ОРЧ) для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Поставка опорно-ригельной части (ОРЧ) для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 16:0001.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933100Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опорно-ригельной части (ОРЧ) для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка опорно-ригельной части (ОРЧ) для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 17:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Извещение

    1.1. Техническое задание

    2. Документация_поставка

    2.1. Форма_Оферта

    2.2. Форма КП

    2.3. Анкета

    2.4. Форма договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

    Юридический адрес

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,

    Почтовый адрес

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75

    Контактный телефон

    +7 861 297-31-01 доб. 3194

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    oblivantseva_jj@gazstroy.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Обливанцева Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка опорно-ригельной части (ОРЧ) для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 16:00 GMT +301.10.2019 16:0001.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933100Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опорно-ригельной части (ОРЧ) для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    11.11.2019 11:3011.11.2019 11:3011.11.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933100Подведение итогов не позднее Поставка опорно-ригельной части (ОРЧ) для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.201911.11.2019 11:3011.11.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933100Подведение итогов не позднее Поставка опорно-ригельной части (ОРЧ) для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка опорно-ригельной части (ОРЧ) для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "фланец Ду80 Ру25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "фланец 1-50-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "фланец Ду50 Ру16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "отвод DN 89х3,5/160 ППУ-ОЦ-90"

    Кол-во: 11

    "Позиция 5"

    "отвод DN57х3,5/125 ППУ-ОЦ-90"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "отвод П57х5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "затвор дисковый поворотный Ду50 Ру16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "клапан 19б4нж Ду32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "опора DN89Н100 неподвижная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "пора DN108 АПЭ1412.3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "опора DN89х3/160 неподвижная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "опора DN57х3/125 неподвижная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 80мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 65мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Опора неподвижная 89x3,5-20-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 50мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Опора подвесная под трубопровод Ду 50мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 800"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 710"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 630"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 560"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 450"

    Кол-во: 9

    "Позиция 24"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 400"

    Кол-во: 22

    "Позиция 25"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 355"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 315"

    Кол-во: 62

    "Позиция 27"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 250"

    Кол-во: 43

    "Позиция 28"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 200"

    Кол-во: 74

    "Позиция 29"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 160"

    Кол-во: 58

    "Позиция 30"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 125"

    Кол-во: 31

    "Позиция 31"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода диам 100"

    Кол-во: 47

    "Позиция 32"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 800x800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 800x500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 600x600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 600x500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 500x500"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 500x400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 500x250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400x400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 150x150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Дверь утепленная ДУс1,25x0,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Опора для крепления трубы Дн 45 к кирпичной стене"

    Кол-во: 9

    "Позиция 43"

    "Опора для крепления трубы Дн 32 к кирпичной стене"

    Кол-во: 26

    "Позиция 44"

    "Опора бугельная корпусная подвижная хладостойкого исполнения высотой 100мм для трубопровода с наружным диаметром 89мм для воды и канализации для надземной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400x400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 250x250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Зонт круглый 0200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Дефлектор 0500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Дефлектор 0200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "сальник ТМ 95.00.00-07 Dу300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Установка контрольной трубки"

    Кол-во: 26

    "Позиция 54"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0400"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0250"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 80мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 57"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 50мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 58"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 100мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 50мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 100мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Зонт круглый 0200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Дефлектор 0200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Муфта оцинкованная Ду65 65-Ц ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Муфта оцинкованная Ду25 25-Ц ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Муфта оцинкованная Ду32 32-Ц ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 21

    "Позиция 66"

    "Муфта соединительная Ду до 100 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "сальник ТМ 95.00.00-07 Ду300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "сальник ТМ 95.00.00-07 Ду300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "металлоконструкции опор Оп1-Оп8"

    Кол-во: 61.27

    "Позиция 70"

    "сальник Ду200 L=200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "сальник Ду80 L=200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "сальник Ду200 L=200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "металлоконструкции опор"

    Кол-во: 948.53

    "Позиция 74"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода Д250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода Д160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода Д125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода Д100"

    Кол-во: 9

    "Позиция 78"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 200x200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 50мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 250x250"

    Кол-во: 7

    "Позиция 83"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Опора неподвижная 76х4-09Г2С-14"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Опора неподвижная 108х4-09Г2С-14"

    Кол-во: 11

    "Позиция 86"

    "Опора неподвижная 45хЗ-09Г2С-14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 65мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 88"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 50мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 89"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0250"

    Кол-во: 8

    "Позиция 90"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 600x300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 500x250"

    Кол-во: 14

    "Позиция 96"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400x200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 300x200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Подвесы под воздуховоды Пд18(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Подвесы под воздуховоды Пд17(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Подвесы под воздуховоды Пд16(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Подвесы под воздуховоды Пд15(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Подвесы под воздуховоды Пд14(из металлопроката уголок 50х50х5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Подвесы под воздуховоды Пд13(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Подвесы под воздуховоды Пд12(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у, лист 8)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Подвесы под воздуховоды Пд11(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Подвесы под воздуховоды Пд10(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Подвесы под воздуховоды Пд9(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у, лист 8)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Подвесы под воздуховоды Пд8(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у, лист 8)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Подвесы под воздуховоды Пд7(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у, лист 8)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Подвесы под воздуховоды Пд6(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у, лист 8)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Подвесы под воздуховоды Пд5(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у, лист 8)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Подвесы под воздуховоды Пд4(из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у, лист 8)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Подвесы под воздуховоды Пд3 (из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у, лист 8)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Подвесы под воздуховоды Пд2 (из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у, лист 8)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Подвесы под воздуховоды Пд1 (из металлопроката уголок 50х50х5, швеллер 10у)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Стакан См400 для монтажа кровельных панелей из металлопроката (лист 4 С255) ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 117"

    "Решетка РШ1 из металлопроката (арматура 16А240, лист 2 С255, анкер шуруп HUS3-C M8x65)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0800"

    Кол-во: 19

    "Позиция 120"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0630"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0560"

    Кол-во: 3

    "Позиция 122"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0450"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0400"

    Кол-во: 7

    "Позиция 125"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0355"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0315"

    Кол-во: 26

    "Позиция 127"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0250"

    Кол-во: 14

    "Позиция 128"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0200"

    Кол-во: 9

    "Позиция 129"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0160"

    Кол-во: 14

    "Позиция 130"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0125"

    Кол-во: 11

    "Позиция 131"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 300x250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 200x200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода0200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0160"

    Кол-во: 8

    "Позиция 137"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0125"

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 139"

    "Сальник Ду80"

    Кол-во: 13.8

    "Позиция 140"

    "Сальник Ду200"

    Кол-во: 16

    "Позиция 141"

    "Сальник Ду200"

    Кол-во: 16

    "Позиция 142"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 80мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 143"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 65мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 144"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 100мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 145"

    "Опора неподвижная 159х5-09Г2С-14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Опора подвижная под трубопровод Ду 50мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 147"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0800"

    Кол-во: 12

    "Позиция 149"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0710"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0630"

    Кол-во: 6

    "Позиция 151"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0560"

    Кол-во: 5

    "Позиция 152"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0500"

    Кол-во: 11

    "Позиция 153"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0450"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0400"

    Кол-во: 54

    "Позиция 155"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0355"

    Кол-во: 48

    "Позиция 156"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0315"

    Кол-во: 60

    "Позиция 157"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0250"

    Кол-во: 95

    "Позиция 158"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0200"

    Кол-во: 98

    "Позиция 159"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0160"

    Кол-во: 61

    "Позиция 160"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0125"

    Кол-во: 29

    "Позиция 161"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 0100"

    Кол-во: 58

    "Позиция 162"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 500x300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 200x200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 150x150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 165"

    "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 1000x500"

    Кол-во: 2

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