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Номер извещения
ГП933093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка сетевого оборудования и программного обеспечения компании Cisco для предприятий, входящих в группу Мечел.
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 63513
Факс
+7 495 221-88-88
Адрес электронной почты
elena.kozyrenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Козыренко Елена Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого оборудования и ПО Cisco для предприятий, входящих в группу Мечел.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 10:00 GMT +323.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933093Дата и время окончания срока приема заявок поставка сетевого оборудования и ПО Cisco для предприятий, входящих в группу Мечел.Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 15:0031.10.2019 15:0031.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933093Подведение итогов не позднее поставка сетевого оборудования и ПО Cisco для предприятий, входящих в группу Мечел.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого оборудования и ПО Cisco для предприятий, входящих в группу Мечел.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-БизнесСервис
Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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