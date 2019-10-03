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Номер извещения
ГП933096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка блочных тепловых пунктов для объекта строительства Служебно-техническая территория Аэропорт "Утренний"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14204
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
yuliya.sedelnikova@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седельникова Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка блочных тепловых пунктов для объекта строительства Служебно-техническая территория Аэропорт "Утренний"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 18:00 GMT +303.10.2019 18:0003.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933096Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блочных тепловых пунктов для объекта строительства Служебно-техническая территория Аэропорт "Утренний"Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 18:0003.10.2019 18:0003.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933096Дата и время вскрытия заявок Поставка блочных тепловых пунктов для объекта строительства Служебно-техническая территория Аэропорт "Утренний"Москва
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 16:0029.11.2019 16:0029.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933096Подведение итогов не позднее Поставка блочных тепловых пунктов для объекта строительства Служебно-техническая территория Аэропорт "Утренний"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блочных тепловых пунктов для объекта строительства Служебно-техническая территория Аэропорт "Утренний"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с размещенной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с размещенной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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