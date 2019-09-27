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    Главная / Торги / Аренда временных офисных зданий в с. Белокаменка, Мурманская область

    Аренда временных офисных зданий в с. Белокаменка, Мурманская область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933097Дата и время окончания срока приема заявок Аренда временных офисных зданий в с. Белокаменка, Мурманская областьМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда временных офисных зданий в с. Белокаменка, Мурманская область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические условия

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14235

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsovdoshin@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цовдошин Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда временных офисных зданий в с. Белокаменка, Мурманская область

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 15:00 GMT +327.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933097Дата и время окончания срока приема заявок Аренда временных офисных зданий в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 15:0027.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933097Дата и время вскрытия заявок Аренда временных офисных зданий в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2019 16:0017.10.2019 16:0017.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933097Подведение итогов не позднее Аренда временных офисных зданий в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 16:0017.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933097Подведение итогов не позднее Аренда временных офисных зданий в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда временных офисных зданий в с. Белокаменка, Мурманская область

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническим условиям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническим условиямРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    77

    Услуги по аренде и лизингу

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штаб строительства № 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Штаб строительства № 3"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
    Регион:
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