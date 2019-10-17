www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908319379
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по подключению объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения для нужд ООО "Самарские коммунальные системы" для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. РКСМ-975
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32 доб. 1529
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СМР по объекту: "Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения"."Многоэтажные дома с отдельностоящим двухэтажным зданием, расположенные по адресу:г.Самара, Советский район, ул.Аэродромная. Наружные сети водоснабжения". СМР по объекту: "Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения"."Многоэтажные дома с отдельностоящим двухэтажным зданием, расположенные по адресу:г.Самара, Советский район, ул.Аэродромная. Наружные сети водоотведения"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.11.201911.11.2019 17:0011.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908319379Подведение итогов не позднее СМР по объекту: "Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения"."Многоэтажные дома с отдельностоящим двухэтажным зданием, расположенные по адресу:г.Самара, Советский район, ул.Аэродромная. Наружные сети водоснабжения". СМР по объекту: "Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения"."Многоэтажные дома с отдельностоящим двухэтажным зданием, расположенные по адресу:г.Самара, Советский район, ул.Аэродромная. Наружные сети водоотведения"Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР по объекту: "Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения"."Многоэтажные дома с отдельностоящим двухэтажным зданием, расположенные по адресу:г.Самара, Советский район, ул.Аэродромная. Наружные сети водоснабжения". СМР по объекту: "Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения"."Многоэтажные дома с отдельностоящим двухэтажным зданием, расположенные по адресу:г.Самара, Советский район, ул.Аэродромная. Наружные сети водоотведения"
Начальная цена
9 113 655,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.СамараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
43.99
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.