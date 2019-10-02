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    Главная / Торги / Агрегат Д200-36 с общепромышленным двигателем 37 кВт, 1500 об/мин и комплектом ответных фланцев

    Агрегат Д200-36 с общепромышленным двигателем 37 кВт, 1500 об/мин и комплектом ответных фланцев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка агрегата Д200-36 с общепромышленным двигателем 37 кВт, 1500 об/мин и комплектом ответных фланцевКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933087

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Агрегат Д200-36 с общепромышленным двигателем 37 кВт, 1500 об/мин и комплектом ответных фланцев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма согласия

    Форма анкеты

    Форма декларации

    Проект договора

    Извещение

    Документация об ЭА

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»
    Все закупки и тендеры ИЖЭК

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-74

    Факс

    +7 812 322-80-49

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    КОРБАТОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка агрегата Д200-36 с общепромышленным двигателем 37 кВт, 1500 об/мин и комплектом ответных фланцев

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933087Подведение итогов не позднее Поставка агрегата Д200-36 с общепромышленным двигателем 37 кВт, 1500 об/мин и комплектом ответных фланцевКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка агрегата Д200-36 с общепромышленным двигателем 37 кВт, 1500 об/мин и комплектом ответных фланцев

    Начальная цена

    180 138,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский заводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, отсрочка платежа 30 календарных дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖЭК
    Все закупки и тендеры ИЖЭК

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Классификатор ОКПД2

    28.13.1

    Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат Д200-36 с общепромышленным двигателем 37 кВт, 1500 об/мин и комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 0

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