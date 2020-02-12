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    Главная / Торги / Топливный контейнер для объекта «Служебно-техническая территория», Аэропорт "Утренний"

    Топливный контейнер для объекта «Служебно-техническая территория», Аэропорт "Утренний"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2020 14:0012.02.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933090Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Топливного контейнера для объекта «Служебно-техническая территория», Аэропорт "Утренний"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933090

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Топливный контейнер для объекта «Служебно-техническая территория», Аэропорт "Утренний"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    19.09.2019 17:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо исходящее № 0283-08 от 19.09.2019 О приглашении к участию в процедуре запроса предложений Топливных контейнер в Руководителям по списку

    01 Общая часть

    02 Техническая часть

    03 Коммерческая часть (ТКП)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14406

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    evgeniy.goravskiy@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горавский Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Топливного контейнера для объекта «Служебно-техническая территория», Аэропорт "Утренний"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.02.2020 14:00 GMT +312.02.2020 14:0012.02.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933090Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Топливного контейнера для объекта «Служебно-техническая территория», Аэропорт "Утренний"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.02.2020 14:0012.02.2020 14:0012.02.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933090Дата и время вскрытия заявок Поставка Топливного контейнера для объекта «Служебно-техническая территория», Аэропорт "Утренний"Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 15:0031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933090Подведение итогов не позднее Поставка Топливного контейнера для объекта «Служебно-техническая территория», Аэропорт "Утренний"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933090Подведение итогов не позднее Поставка Топливного контейнера для объекта «Служебно-техническая территория», Аэропорт "Утренний"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Топливного контейнера для объекта «Служебно-техническая территория», Аэропорт "Утренний"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "2.14.1 Топливный контейнер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЗИП на 2 года эксплуатации (2.14.1 Топливный контейнер)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ЗИП на ПНР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ШМР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ПНР"

    Кол-во: 1

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