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Номер извещения
ГП933083
Уникальный номер закупки
333
Наименование закупки
Закупка магнезитового порошка ППЭ-88(87)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2147
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка магнезитового порошка ППЭ-88(87)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933083Дата и время окончания срока приема заявок Закупка магнезитового порошка ППЭ-88(87)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933083Дата и время вскрытия заявок Закупка магнезитового порошка ППЭ-88(87)Колпино
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 12:0011.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933083Подведение итогов не позднее Закупка магнезитового порошка ППЭ-88(87)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка магнезитового порошка ППЭ-88(87)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
23.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 260
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