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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908319420
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку универсального горизонтального длинномера LKI 1000 PC-EX или эквивалента
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 17:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-49
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
zvantseva.t.m@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Званцева Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Универсальный горизонтальный длиномер LKI c пределом измерения 1000 мм EKM Jena, Германия 111
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908319420Дата и время окончания срока приема заявок Универсальный горизонтальный длиномер LKI c пределом измерения 1000 мм EKM Jena, Германия 111Химки
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 12:0008.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908319420Дата и время вскрытия заявок Универсальный горизонтальный длиномер LKI c пределом измерения 1000 мм EKM Jena, Германия 111Химки
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 12:0018.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908319420Подведение итогов не позднее Универсальный горизонтальный длиномер LKI c пределом измерения 1000 мм EKM Jena, Германия 111Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Универсальный горизонтальный длиномер LKI c пределом измерения 1000 мм EKM Jena, Германия 111
Начальная цена
182 327,56
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
64 443,83 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупке, проектом договора, техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о закупке, проектом договора, техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
26.51.66.140
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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