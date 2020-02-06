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    Главная / Торги / Закупка: метизы для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО

    Закупка: метизы для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2020 18:0006.02.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933078Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: метизы для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933078

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    INF14024, 14128, 14282, 14404, 14407; УГ0000031, 249, УГ1000230

    Наименование закупки

    Закупка: метизы для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    19.09.2019 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формат предоставления оферты

    ГП933078_second_parts_protocol___копия.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка: метизы для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.02.2020 18:00 GMT +306.02.2020 18:0006.02.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933078Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: метизы для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.02.2020 18:0006.02.2020 18:0006.02.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933078Дата и время вскрытия заявок Закупка: метизы для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.08.2020 18:0030.08.2020 18:0030.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933078Подведение итогов не позднее Закупка: метизы для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.08.202030.08.2020 18:0030.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933078Подведение итогов не позднее Закупка: метизы для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: метизы для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25.73

    Инструмент

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    INF14024 - тех документация

    18.06.2020

    Инструкция

    18.06.2020

    Заявка на участие

    18.06.2020

    Формат предоставления оферты

    18.06.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849585/name/602a35706428f2.86622815

    15.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Упаковка болтов с дюймовой резьбой UNF 5/8 Inch с гайками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шпилька стяжная 3/4 UNC L160 SA 19 B8 Manufacturer:ASTRA REFRIGERANTI Part Number:31323711.00 SERIAL:SN0047181"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Болт М12х025 AISI 304 Manufacturer:ASTRA REFRIGERANTI Part Number:41130060.00 SERIAL:SN0047181"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Гайка 3/4 UNC SA 194 GR.8 Manufacturer:ASTRA REFRIGERANTI Part Number:41410345.00 SERIAL:SN0047181"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Болт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником из нж DIN912-М12х70 А2 AISI304"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Стяжка кабельная (хомут) нержавеющая стальная 300 х 4,6 мм Шариковый замок"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Шпилька с 2-мя гайками М30х 190 мм резьба на всю длину ISO 261 / ISO 4033, A320 Gr. L7 / A194Gr.4+S3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Шплинт 1х10 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Шплинт 1х25 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шплинт 1,2х12 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Шплинт 1,2х25 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шплинт 1,6х10 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Шплинт 1,6х40 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Шплинт 2х20 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Шплинт 2х40 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Шплинт 2,5х18 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шплинт 2,5х40 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Шплинт 3,2х25 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шплинт 3,2х32 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Шплинт 3,2х63 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Шплинт 4х20 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Шплинт 4х80 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Шплинт 5х25 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Шплинт 5х100 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шплинт 6,3х50 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шплинт 6,3х112 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Шплинт 8х63 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Шплинт 8х140 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Шплинт 10х80 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Шплинт 10х160 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Шплинт 13х90 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Шплинт 13х180 ГОСТ 397-79 (DIN94) углеродистая сталь, оцинкованный (упаковка 1000 штук) ГОСТ 397-79 (DIN94)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Ответные гайки заглушек напорных ГЗ-80 алюминий / ТУ 4854-023-10661317-2010 / 1,6 Мпа / 80 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Гайка Богданова Г80 Диаметр 80 ГОСТ 15150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Болт М10х40 оцинкованый ГОСТ 7798-70 (боновые заграждения) ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 120

    "Позиция 36"

    "Гайка Nut METALLOKONSTRUKTSIYA For Methanol regeneration drain tank Manufacturer: METALLOKONSTRUKTSIYA Part Number: М36.7Н.10Г2.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Болт Bolt М12-6g 50mm 20XH3A.019 ОСТ 26-2037-96 BOLT For Diesel fuel tank Manufacturer: BOLT Part Number: БОЛТ М12-6gx50.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Болт Bolt М12-6g 60mm 20XH3A.019 ОСТ 26-2037-96 BOLT For Diesel fuel tank Manufacturer: BOLT Part Number: БОЛТ М12-6gx60.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Болт Bolt М16-6g 60mm 20XH3A.019 ОСТ 26-2037-96 BOLT For Diesel fuel tank Manufacturer: BOLT Part Number: БОЛТ М16-6gx60.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Болт Bolt М16-6g 70mm 20XH3A.019 ОСТ 26-2037-96 BOLT For Diesel fuel tank Manufacturer: BOLT Part Number: БОЛТ М16-6gx70.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Болт Bolt М16-6g 80mm 20ХНЗА.019 ОСТ 26-2037-96 BOLT For Diesel fuel tank Manufacturer: BOLT Part Number: БОЛТ М16-6gx80.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Болт Bolt М20-6g 65mm 20ХНЗА.019 ОСТ 26-2037-96 BOLT For Diesel fuel tank Manufacturer: BOLT Part Number: БОЛТ М20-6gx65.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Болт Bolt М24-6g 100mm 20ХНЗА.019 ОСТ 26-2037-96 BOLT For Diesel fuel tank Manufacturer: BOLT Part Number: БОЛТ М24-6gx100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Гайка Nut М12-7H 09Г2С-7.019 ОСТ 26-2038-96 BOLT For Diesel fuel tank Manufacturer: BOLT Part Number: ГАЙКА М12-7H.09Г2С-7.019 ОСТ 26-2038-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Гайка Nut М16-6H 09Г2С-7.019 ОСТ 26-2041-96 BOLT For Diesel fuel tank Manufacturer: BOLT Part Number: ГАЙКА М16-6H.09Г2С-7.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Гайка Nut М24-6H 09Г2С-7.019 ОСТ 26-2041-96 BOLT For Diesel fuel tank Manufacturer: BOLT Part Number: ГАЙКА М24-6H.09Г2С-7.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Шайба Washer С.12 10Г2.019 ГОСТ 11371-78 BOLT For Diesel fuel tank 10m3 Manufacturer: BOLT Part Number: ШАЙБА С.12.10Г2.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Шайба Washer С.16 10Г2.019 ГОСТ 11371-78 BOLT For Diesel fuel tank 10m3 Manufacturer: BOLT Part Number: ШАЙБА С.16.10Г2.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Шайба Washer С.20 10Г2.019 ГОСТ 11371-78 BOLT For Diesel fuel tank 10m3 Manufacturer: BOLT Part Number: ШАЙБА С.20.10Г2.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Шайба Washer С.24 10Г2.019 ГОСТ 11371-78 BOLT For Diesel fuel tank 10m3 Manufacturer: BOLT Part Number: ШАЙБА С.24.10Г2.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 6

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    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП018441
    Закупка: токарный патрон и станочная оснастка для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: токарный патрон и станочная оснастка для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    359755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    16.12.2020 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП018442
    Закупка: запасные части к оборудованию Керхер (KARCHER) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: запасные части к оборудованию Керхер (KARCHER) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    359756
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    06.07.2020 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП036794
    Закупка: запчасти к насосам Atlas Copco для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: запчасти к насосам Atlas Copco для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    427933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    26.01.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
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    Гарантия на исполнение контракта
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