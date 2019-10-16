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    Главная / Торги / Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019г

    Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 13:0016.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933082Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019гКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933082

    Уникальный номер закупки

    327

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ролик 6400

    шпиндель

    корпус вентиля 6436

    Отбойник

    РМ-2С

    звено

    ролик 38.1001-01.00.000

    седло клапана

    печной молоток

    букса

    корпус вентиля Г01-200-001

    ниппель 74-Д0073

    гайка сальниковая

    наконечник

    штуцер

    мундштук наружный

    мундштук внутренний

    мундштук

    ниппель 6434

    ниппель Г18-100-003

    губка

    корпус головки 6436

    форсунка

    смес.камера

    шайба

    инжектор

    зубило 5.2811-0060

    пика

    зубила 9826

    зубила 5.2811

    электрододержатель

    Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019г

    ГП933082_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-44-95

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 13:00 GMT +316.10.2019 13:0016.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933082Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019гКолпино

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2019 10:0015.12.2019 10:0015.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933082Подведение итогов не позднее Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019гКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201915.12.2019 10:0015.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933082Подведение итогов не позднее Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019гКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019г

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.99.000

    Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые субподрядчиком

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ролик 38.1001-01.00.000

    19.09.2019

    седло клапана

    19.09.2019

    печной молоток

    19.09.2019

    букса

    19.09.2019

    корпус вентиля Г01-200-001

    19.09.2019

    ниппель 74-Д0073

    19.09.2019

    гайка сальниковая

    19.09.2019

    наконечник

    19.09.2019

    штуцер

    19.09.2019

    мундштук наружный

    19.09.2019

    мундштук внутренний

    19.09.2019

    мундштук

    19.09.2019

    ниппель 6434

    19.09.2019

    ниппель Г18-100-003

    19.09.2019

    губка

    19.09.2019

    корпус головки 6436

    19.09.2019

    форсунка

    19.09.2019

    смес.камера

    19.09.2019

    шайба

    19.09.2019

    инжектор

    19.09.2019

    ролик 6400

    19.09.2019

    шпиндель

    19.09.2019

    корпус вентиля 6436

    19.09.2019

    Отбойник

    19.09.2019

    РМ-2С

    19.09.2019

    звено

    19.09.2019

    зубило 5.2811-0060

    19.09.2019

    пика

    19.09.2019

    зубила 9826

    19.09.2019

    зубила 5.2811

    19.09.2019

    электрододержатель

    19.09.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/550479/name/5e2026f7833713.01953870

    16.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ролик 38.1001-01.00.000СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Пружина для РМ-2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Седло клапана 9.7900-5133.011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Печной молоток 9826.00.32.133"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Букса №4 9.7900-5133.027"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Корпус вентиля Г01-200-001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Головка резака Г18.100.000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Ниппель 74-Д0073"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Гайка сальниковая ГО 8-200-004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Наконечник 6436.89.00.001"

    Кол-во: 90

    "Позиция 11"

    "Штуцер 9.0839-5003.038"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Мундштук наружный Г18.000.002"

    Кол-во: 55

    "Позиция 13"

    "Мундштук внутренний Г18.000.001"

    Кол-во: 55

    "Позиция 14"

    "Мундштук №4(5мм) 6436.89.00.002"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Ниппель 6434.25.00.009"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Ниппель трубки Г18-100-003"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Губка подвижная 9826.00.29.696"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Корпус головки 6436.89.00.101"

    Кол-во: 45

    "Позиция 19"

    "Форсунка ф14мм 9900.80.07.334"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Смесительная камера 6436.89.00.104"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Шайба опорная 9.7900-5133.016"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Инжектор 6436.89.00.005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Ролик подающий 6400.01.03.131"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Шпиндель ф6мм 6826.00.33.000СБ"

    Кол-во: 56

    "Позиция 25"

    "Корпус вентиля 6436.89.00.300СБ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Отбойник 150мм ф30мм 5.2819-0011"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "Отбойник 500мм ф30мм 5.2819-0011"

    Кол-во: 70

    "Позиция 28"

    "Отбойник 300мм ф30мм 5.2819-0011"

    Кол-во: 380

    "Позиция 29"

    "Молоток для зачистки сварочных швов РМ-2С"

    Кол-во: 24

    "Позиция 30"

    "Звено промежуточное 9.7900-5133.022"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Зубило для зачистки сварочных швов 5.2811-0060"

    Кол-во: 108

    "Позиция 32"

    "Пика 400мм 9826.00.32.734"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Зубило 1500мм 9826.00.32.737-03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Зубило 1000мм 9826.00.32.737-02"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Зубило 1000мм исп.2 5.2811-0023"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Зубило 700мм 9826.00.32.737-01"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Зубило 700мм исп.2 5.2811-0022"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Зубило 500мм 9826.00.32.737"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Зубило 500мм исп.2 5.2811-0021"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Электрододержатель 38.000.00.000 СБ"

    Кол-во: 100

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