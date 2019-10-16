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Номер извещения
ГП933082
Уникальный номер закупки
327
Наименование закупки
Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-44-95
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 13:00 GMT +316.10.2019 13:0016.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933082Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019гКолпино
Подведение итогов не позднее
15.12.2019 10:0015.12.2019 10:0015.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933082Подведение итогов не позднее Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019гКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка спец. инструмента в 4-м квартале 2019г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.73.99.000
25.73
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 90
Кол-во: 30
Кол-во: 55
Кол-во: 55
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 45
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 56
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 70
Кол-во: 380
Кол-во: 24
Кол-во: 15
Кол-во: 108
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 100
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