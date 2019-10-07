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Номер извещения
31908318871
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на заключение договора на выполнение проектной документации по выносу иловых карт из зоны строительства (этап 1) в рамках строительства третьей очереди городских очистных сооружений канализации г.Димитровграда для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал" РКСМ-974
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32 доб. 1529
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Выполнение проектной документации по выносу иловых карт из зоны строительства (этап 1) в рамках строительства третьей очереди городских очистных сооружений канализации г. Димитровграда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318871Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектной документации по выносу иловых карт из зоны строительства (этап 1) в рамках строительства третьей очереди городских очистных сооружений канализации г. Димитровграда Центральный
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 12:00GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908318871Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектной документации по выносу иловых карт из зоны строительства (этап 1) в рамках строительства третьей очереди городских очистных сооружений канализации г. Димитровграда Центральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.10.201918.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908318871Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектной документации по выносу иловых карт из зоны строительства (этап 1) в рамках строительства третьей очереди городских очистных сооружений канализации г. Димитровграда Центральный
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318871Подведение итогов не позднее Выполнение проектной документации по выносу иловых карт из зоны строительства (этап 1) в рамках строительства третьей очереди городских очистных сооружений канализации г. Димитровграда Центральный
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318871Подведение итогов не позднее Выполнение проектной документации по выносу иловых карт из зоны строительства (этап 1) в рамках строительства третьей очереди городских очистных сооружений канализации г. Димитровграда Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектной документации по выносу иловых карт из зоны строительства (этап 1) в рамках строительства третьей очереди городских очистных сооружений канализации г. Димитровграда
Начальная цена
7 738 146,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ДимитровградРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
43
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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