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Номер извещения
ГП933076
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабины машиниста для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3373
Факс
Адрес электронной почты
denis.averenkov@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Аверенков Денис Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка кабины машиниста для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 11:00 GMT +315.10.2019 11:0015.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933076Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабины машиниста для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино
Подведение итогов не позднее
14.11.2019 14:0014.11.2019 14:0014.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933076Подведение итогов не позднее Закупка кабины машиниста для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.11.201914.11.2019 14:0014.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933076Подведение итогов не позднее Закупка кабины машиниста для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабины машиниста для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.3
28.92.3
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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