Изготовление система пневматики для экскаваторов ЭКГ-10,12К,15, 18Р, 20К, 32Р, ЗиП (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933073 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление система пневматики для экскаваторов ЭКГ-10,12К,15, 18Р, 20К, 32Р, ЗиП (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru