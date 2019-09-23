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Номер извещения
ГП933074
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право поставки Мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н
Контактный телефон
+7 812 332-21-96 доб. 1751
Факс
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Адрес электронной почты
martynov.vy@neftetransport.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартынов Вадим Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2019 17:00 GMT +323.09.2019 17:0023.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933074Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2019 17:0023.09.2019 17:0023.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933074Дата и время вскрытия заявок Поставка мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НЕФТЕТРАНСПОРТ
Все закупки и тендеры АО НЕФТЕТРАНСПОРТ
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н
28.14.11.140
28.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
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