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    Главная / Торги / Право поставки Мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.

    Право поставки Мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 17:0023.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933074Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933074

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право поставки Мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕТРАНСПОРТ
    Все закупки и тендеры АО НЕФТЕТРАНСПОРТ

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н

    Контактный телефон

    +7 812 332-21-96 доб. 1751

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    martynov.vy@neftetransport.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартынов Вадим Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2019 17:00 GMT +323.09.2019 17:0023.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933074Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2019 17:0023.09.2019 17:0023.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933074Дата и время вскрытия заявок Поставка мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 17:0030.09.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933074Подведение итогов не позднее Поставка мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мембран предохранительных для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕТРАНСПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЕФТЕТРАНСПОРТ
    Все закупки и тендеры АО НЕФТЕТРАНСПОРТ

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.140

    Арматура предохранительная

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мембрана предохранительная"

    Кол-во: 150

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