"устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. "

на выполнение комплекса работ по устройству буронабивных свай 2 этапами при строительстве объекта: Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов 700 000 тон ТКО в год по адресу Московская область, Ногинский р-н, с.пос. Аксено-Бутырское, вблизи д. Тимохово