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    Главная / Торги / устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18

    устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933070Дата и время окончания срока приема заявок устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933070

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Перечень документов для проверки

    Справка об опыте работы

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-33-45

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Sofiya.Prokopyeva@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопьева София Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933070Дата и время окончания срока приема заявок устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 11:00GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933070Дата и время вскрытия заявок устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.10.201904.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933070Дата окончания срока рассмотрения заявок устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2019 11:0027.12.2019 11:0027.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933070Подведение итогов не позднее устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.201927.12.2019 11:0027.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933070Подведение итогов не позднее устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию и извещению о проведении закупки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчёт осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.99.30.000

    Работы свайные; работы по строительству фундаментов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. "

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