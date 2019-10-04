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Номер извещения
ГП933070
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-33-45
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Sofiya.Prokopyeva@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопьева София Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933070Дата и время окончания срока приема заявок устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 11:00GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933070Дата и время вскрытия заявок устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.10.201904.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933070Дата окончания срока рассмотрения заявок устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино
Подведение итогов не позднее
27.12.2019 11:0027.12.2019 11:0027.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933070Подведение итогов не позднее устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.12.201927.12.2019 11:0027.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933070Подведение итогов не позднее устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство приямка печи №17 цеха № 38 (ЭСПУ печной пролёт) осях Е-Ж между осями 17- 18. Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию и извещению о проведении закупки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
43.99.30.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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