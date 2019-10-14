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Номер извещения
31908324158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на услуги по буровому подряду при бурении скважин на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3027
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
ADenisenko@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денисенко Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа Эта группировка не включает: - услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа, см. 06.10, 06.20; - услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники, см. 33.12.24
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 12:00 GMT +314.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908324158Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 12:0014.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908324158Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»Москва
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 18:0022.11.2019 18:0022.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908324158Подведение итогов не позднее Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»
Начальная цена
37 239 496,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ульяновскнефтегаз
Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
09.10.11
09.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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