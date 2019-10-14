Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на услуги по буровому подряду при бурении скважин на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908324158 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на услуги по буровому подряду при бурении скважин на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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