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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на услуги по буровому подряду при бурении скважин на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на услуги по буровому подряду при бурении скважин на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908324158Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908324158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на услуги по буровому подряду при бурении скважин на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 17:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы для заполнения участниками

    Документация о закупке

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3027

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    ADenisenko@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисенко Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа Эта группировка не включает: - услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа, см. 06.10, 06.20; - услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники, см. 33.12.24

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 12:00 GMT +314.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908324158Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2019 12:0014.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908324158Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2019 18:0022.11.2019 18:0022.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908324158Подведение итогов не позднее Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 18:0022.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908324158Подведение итогов не позднее Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по бурению эксплуатационной горизонтальной скважины №58 на Кондаковском месторождении ООО «Ульяновскнефтегаз»

    Начальная цена

    37 239 496,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    09.10.11

    Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    09.10.1

    Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата"

    Кол-во: 0

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