открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: основное технологическое оборудование для монтажа комплекса производства СПГ (сжиженный природный газ) – КСПГ, в комплекте с системой приема, хранения и регазификации СПГ (СПХР), местонахождение – Пермский край, г. Пермь. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ГЭС СПб»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933067 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: основное технологическое оборудование для монтажа комплекса производства СПГ (сжиженный природный газ) – КСПГ, в комплекте с системой приема, хранения и регазификации СПГ (СПХР), местонахождение – Пермский край, г. Пермь. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ГЭС СПб» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение Приложение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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