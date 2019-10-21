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Номер извещения
ГП933067
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: основное технологическое оборудование для монтажа комплекса производства СПГ (сжиженный природный газ) – КСПГ, в комплекте с системой приема, хранения и регазификации СПГ (СПХР), местонахождение – Пермский край, г. Пермь. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ГЭС СПб»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Основное технологическое оборудование для монтажа комплекса производства СПГ (сжиженный природный газ) – КСПГ, в комплекте с системой приема, хранения и регазификации СПГ (СПХР), местонахождение – Пермский край, г. Пермь.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933067Подведение итогов не позднее основное технологическое оборудование для монтажа комплекса производства СПГ (сжиженный природный газ) – КСПГ, в комплекте с системой приема, хранения и регазификации СПГ (СПХР), местонахождение – Пермский край, г. Пермь. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Основное технологическое оборудование для монтажа комплекса производства СПГ (сжиженный природный газ) – КСПГ, в комплекте с системой приема, хранения и регазификации СПГ (СПХР), местонахождение – Пермский край, г. Пермь.
Начальная цена
539 592 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
Адрес местонахождения
194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555
197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171
09.10.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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