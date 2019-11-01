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Номер извещения
ГП933062
Уникальный номер закупки
1069/19.09.19/КО/Э
Наименование закупки
1069/19.09.19/КО/Э Поставка присадок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
19.09.2019 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Депрессорно-диспергирующая присадка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.11.2019 15:30 GMT +301.11.2019 15:3001.11.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933062Дата и время окончания срока приема заявок Депрессорно-диспергирующая присадкаСалават
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2019 07:0005.11.2019 07:0005.11.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933062Дата и время вскрытия заявок Депрессорно-диспергирующая присадкаСалават
Подведение итогов не позднее
24.01.2020 12:0024.01.2020 12:0024.01.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933062Подведение итогов не позднее Депрессорно-диспергирующая присадкаСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Депрессорно-диспергирующая присадка
Начальная цена
124 614 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Кол-во: 0
Противоизносная и антистатическая присадка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.11.2019 15:30 GMT +301.11.2019 15:3001.11.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933062Дата и время окончания срока приема заявок Противоизносная и антистатическая присадкаСалават
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2019 07:0005.11.2019 07:0005.11.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933062Дата и время вскрытия заявок Противоизносная и антистатическая присадкаСалават
Подведение итогов не позднее
24.01.2020 12:0024.01.2020 12:0024.01.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933062Подведение итогов не позднее Противоизносная и антистатическая присадкаСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Противоизносная и антистатическая присадка
Начальная цена
60 796 647,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Кол-во: 0
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